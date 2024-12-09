Красноярцам рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок ребёнку

Posted 9 декабря, 12:53
Published 9 декабря, 12:53
Modified 9 декабря, 12:55
Updated 9 декабря, 12:55
Правилами для выбора поделились в краевом Роспотребнадзоре. Сначала в ведомстве советуют изучить маркировку — она должна содержать:
Еще перед покупкой стоит изучить лист-вкладыш. В каждом подарке должен быть список о составе подарка, количество конфет, фабрике-изготовителе и составе каждой конфеты.
«Убедитесь, что дата изготовления на маркировке набора совпадает с датой изготовления на маркировке кондитерского изделия, входящего в состав набора», — говорят в Роспотребнадзоре.
В ведомстве советуют покупать подарок, у которого есть запас срока годности — не менее 1 месяца.