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Posted 9 декабря, 12:53

Published 9 декабря, 12:53

Modified 9 декабря, 12:55

Updated 9 декабря, 12:55

Красноярцам рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок ребёнку

Красноярцам рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок ребёнку

9 декабря 2024, 12:53
Фото: prmira.ru.
Красноярцам рассказали, как правильно выбрать сладкий новогодний подарок ребёнку.

Правилами для выбора поделились в краевом Роспотребнадзоре. Сначала в ведомстве советуют изучить маркировку — она должна содержать:

  • наименование подарка;
  • наименование документа, в соответствии с которым изготовлен продукт;
  • состав и пищевую ценность;
  • условия хранения и срок годности;
  • дату и место изготовления;
  • дату упаковки
  • вес подарка;
  • информацию об изготовителе — юридический адрес, наименование, товарный знак;
  • данные упаковщика — наименование и адрес.

Еще перед покупкой стоит изучить лист-вкладыш. В каждом подарке должен быть список о составе подарка, количество конфет, фабрике-изготовителе и составе каждой конфеты.

«Убедитесь, что дата изготовления на маркировке набора совпадает с датой изготовления на маркировке кондитерского изделия, входящего в состав набора», — говорят в Роспотребнадзоре.

В ведомстве советуют покупать подарок, у которого есть запас срока годности — не менее 1 месяца.

  • Сладкие подарки, кстати, уже подорожали. В среднем стоимость наборов шоколадных конфет поднялась на 5-15% в сравнении с прошлым годом.
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