Красноярцы смогут получать пенсии и выплаты только в 6 отделениях почты

Posted 9 декабря, 10:12
Published 9 декабря, 10:12
Modified 9 декабря, 10:15
Updated 9 декабря, 10:15
Об этом предупреждают операторы почты. Они раздают пенсионерам буклеты с новыми адресами. Фотографию такого буклета публикует телеграм-канал «Наш мкр. Солнечный». Все жители этого микрорайона будут получать пенсии и выплаты в отделении на Быковского, 11.
В пресс-службе почты России поясняют, что с 1 февраля в Красноярске будут выделены 6 специализированных участков выдачи пенсий и пособий:
В таких офисах кассиры будут только выдавать денежные средства. В других отделениях деньги больше выдавать не будут.