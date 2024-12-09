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Posted 9 декабря, 10:12

Published 9 декабря, 10:12

Modified 9 декабря, 10:15

Updated 9 декабря, 10:15

Красноярцы смогут получать пенсии и выплаты только в 6 отделениях почты

Красноярцы смогут получать пенсии и выплаты только в 6 отделениях почты

9 декабря 2024, 10:12
Фото: 1MI.
Красноярцы с февраля 2025 года смогут получать пенсии и выплаты только в шести отделениях почты. В других отделениях деньги больше их выдавать не будут.

Об этом предупреждают операторы почты. Они раздают пенсионерам буклеты с новыми адресами. Фотографию такого буклета публикует телеграм-канал «Наш мкр. Солнечный». Все жители этого микрорайона будут получать пенсии и выплаты в отделении на Быковского, 11.

Фото: «Наш мкр. Солнечный»

В пресс-службе почты России поясняют, что с 1 февраля в Красноярске будут выделены 6 специализированных участков выдачи пенсий и пособий:

  • Павлова, 38;
  • Красноярский рабочий, 127;
  • Быковского, 11;
  • Медицинский, 41;
  • Карла Маркса, 47;
  • Карбышева, 6А.

В таких офисах кассиры будут только выдавать денежные средства. В других отделениях деньги больше выдавать не будут.

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