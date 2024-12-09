Красноярцы жалуются на лужи и снежную кашу на дорогах из-за «реагентов»

Posted 9 декабря, 06:39
Published 9 декабря, 06:39
Modified 9 декабря, 06:41
Updated 9 декабря, 06:41
Жители оставляют свои жалобы в комментариях в телеграм-каналах мэра Красноярска Владислава Логинова и управления дорог. Они пишут, что на улице «уже минус», а на дорогах и тротуарах грязь и снежная каша, и винят дорожников в использовании реагентов.
«Для чего в городе залили химией дороги, на улице -12, на дорогах лужи, для чего».
«На улице –15 и снова лужи. Сыпьте себе в чай, в кофе, на раны, да куда хотите свою гадость, только не на дороги! Сколько можно уже?»
«Судя по грязи на дорогах, химии было навалено больше чем выпавшего снега. Когда же она уже кончится у вас».
«Сегодня на дорогах при –15 просто лужи, по которым тормозить на шипованных шинах не совсем безопасно».
Некоторые пишут, что из-за реагентов у них портится обувь и автомобили.
«Перестаньте сыпать эту фигню на дороги под видом соли с песком. У меня за месяц новые наконечники коррозией покрылись, рычаги гнить стали. На обуви новой нитки за месяц сгнили. Вы че творите».
«Растопили снег своей химозой, а потом вот эта мокрота на дорогах замерзает спустя время снова! Машины превращаются просто в хлам из-за этих ваших реагентов».
«Что за ужас у нас сыпят на дороги. Кроссовки не отмыть».
При этом люди жалуются, что такая обработка дорог и тротуаров от падений не спасает — на таких участках все еще скользко, а где-то под лужами и снежной кашей остается корочка льда.
«На этой скользкой каше упасть и получить перелом шансов нисколько не меньше, чем на льду, ещё и в грязи по уши окажешься».