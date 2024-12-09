prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 06:39

Published 9 декабря, 06:39

Modified 9 декабря, 06:41

Updated 9 декабря, 06:41

Красноярцы жалуются на лужи и снежную кашу на дорогах из-за «реагентов»

Красноярцы жалуются на лужи и снежную кашу на дорогах из-за «реагентов»

9 декабря 2024, 06:39
Фото: соцсети.
Красноярцы пишут жалобы на лужи и снежную кашу на дорогах. Они говорят, что дорожники используют «реагенты».

Жители оставляют свои жалобы в комментариях в телеграм-каналах мэра Красноярска Владислава Логинова и управления дорог. Они пишут, что на улице «уже минус», а на дорогах и тротуарах грязь и снежная каша, и винят дорожников в использовании реагентов.

«Для чего в городе залили химией дороги, на улице -12, на дорогах лужи, для чего».
«На улице –15 и снова лужи. Сыпьте себе в чай, в кофе, на раны, да куда хотите свою гадость, только не на дороги! Сколько можно уже?»
«Судя по грязи на дорогах, химии было навалено больше чем выпавшего снега. Когда же она уже кончится у вас».
«Сегодня на дорогах при –15 просто лужи, по которым тормозить на шипованных шинах не совсем безопасно».
Фото: соцсети

Некоторые пишут, что из-за реагентов у них портится обувь и автомобили.

«Перестаньте сыпать эту фигню на дороги под видом соли с песком. У меня за месяц новые наконечники коррозией покрылись, рычаги гнить стали. На обуви новой нитки за месяц сгнили. Вы че творите».
«Растопили снег своей химозой, а потом вот эта мокрота на дорогах замерзает спустя время снова! Машины превращаются просто в хлам из-за этих ваших реагентов».
«Что за ужас у нас сыпят на дороги. Кроссовки не отмыть».

При этом люди жалуются, что такая обработка дорог и тротуаров от падений не спасает — на таких участках все еще скользко, а где-то под лужами и снежной кашей остается корочка льда.

«На этой скользкой каше упасть и получить перелом шансов нисколько не меньше, чем на льду, ещё и в грязи по уши окажешься».
  • Ранее руководитель муниципального предприятия САТП Антон Старовойтов заявил, что этой зимой дороги в Красноярске будут обрабатывать экологически чистым противогололедным реагентом. В УДИБ заявляли, что до –10 градусов будут использовать только техническую соль, при температуре до –25 градусов — реагенты, а если будет ниже –30 — песок.
  • Красноярские депутаты выступали против использования химреагентов на улицах. Депутаты опасаются повторения истории с «Бионордом», который портил обувь и разъедал автомобили.
  • Красноярцы еще в октябре создали петицию против использования реагентов и соли на красноярских дорогах. Жители утверждали, что большинство людей против такой «уборки» улиц от мэра.
Читайте также:
«Очередной Бионорд, только жидкий»: красноярцы массово жалуются на химреагентыКрасноярцы жалуются на снежную кашу и лед на городских улицахВ Красноярске зимой хотят использовать снегоплавильные машины — узнали подробности
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дороги#Уборка#Жалобы#Грязь#УДИБ#Снег#Зима#Реагенты#Тротуары
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика