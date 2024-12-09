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Posted 9 декабря, 10:48

Published 9 декабря, 10:48

Modified 9 декабря, 10:50

Updated 9 декабря, 10:50

Мимы, ходулисты и фокусники: кого россияне заказывают на корпоративы

Мимы, ходулисты и фокусники: кого россияне заказывают на корпоративы

9 декабря 2024, 10:48
Фото: 1MI.
С приближением Нового года компании по всей России активно планируют праздничные корпоративы. Спрос на шоу-программы и новогодний декор растет, а вместо Деда Мороза компании приглашают все более экзотических артистов.

По данным платформы Авито Услуги, интерес к услугам для мероприятий за год (ноябрь 2024 г. к ноябрю 2023-го) вырос на 32%. Ноябрь же стал пиком активности — в сравнении с октябрем спрос на праздничное оформление и шоу-программы увеличился более чем втрое.

Мимы и воздушные гимнасты

Ключевыми фигурами на новогодних корпоративах остаются ведущие. Их задача не ограничивается проведением праздника: они задают настроение, увлекают гостей и выстраивают насыщенную программу, которая обеспечивает динамику и увлекательность корпоратива.

Не меньший интерес у заказчиков вызывают и аниматоры. Шоу-программы с участием артистов, акробатов, фокусников и других исполнителей продолжают набирать популярность — за год спрос на услуги артистов увеличился на 32%. Помимо традиционных Деда Мороза и Снегурочки, которых в ноябре начали искать в полтора раза чаще, компании все чаще приглашают необычных артистов: воздушных гимнастов, мимов, бразильские шоу, ходулистов и фокусников-иллюзионистов.

Стоимость таких услуг стартует от 5 000 рублей, но может варьироваться в зависимости от сложности программы и уровня артистов.

Праздничное оформление и фотографы

Новогодний декор становится важной составляющей праздничных мероприятий. За месяц спрос на оформление праздников, включая гирлянды, инсталляции и архитектурное освещение, вырос втрое. Компании стремятся создать уникальную атмосферу, часто прибегая к тематическим элементам и креативным решениям в дизайне пространства.

Спрос на услуги фотографов и видеографов за год увеличился на 12%. Корпоративы становятся событиями, которые компании стремятся запечатлеть для своих сотрудников и партнеров. Стоимость таких услуг начинается от 2 500 рублей за час работы, что делает их доступным и востребованным выбором.

К корпоративам готовятся заранее

В этом году компании начали готовиться к корпоративам еще заблаговременно, рассказали эксперты «Авито Услуг». Кроме того, вырос спрос на частных специалистов, которые организуют мероприятия.:

«„К новогодним корпоративам начинают готовиться заранее, и в этом году организаторы проявляют еще большую предусмотрительность. Многие компании уже к началу ноября забронировали ведущих, артистов, кейтеринг и площадки для мероприятий. Частные специалисты востребованы благодаря более доступным ценам и гибким условиям. С выбором лучше не затягивать, так как спрос продолжает стремительно расти — с каждым днем свободных специалистов становится все меньше», — заключили эксперты.
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