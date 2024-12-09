Мимы, ходулисты и фокусники: кого россияне заказывают на корпоративы

Не меньший интерес у заказчиков вызывают и аниматоры. Шоу-программы с участием артистов, акробатов, фокусников и других исполнителей продолжают набирать популярность — за год спрос на услуги артистов увеличился на 32%. Помимо традиционных Деда Мороза и Снегурочки, которых в ноябре начали искать в полтора раза чаще, компании все чаще приглашают необычных артистов: воздушных гимнастов, мимов, бразильские шоу, ходулистов и фокусников-иллюзионистов.