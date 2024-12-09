Территорию «Красноярского хлеба» на Калинина могут застроить многоэтажками

Posted 9 декабря, 11:20
Published 9 декабря, 11:20
Modified 9 декабря, 11:40
Updated 9 декабря, 11:40
Как указано в Росреестре, участок площадью почти 24,4 тысячи квадратных метров имеет несколько назначений:
В марте 2022 года недвижимость банкротящегося предприятия на улице Калинина выкупила ИП Елена Хамидуллина, следует из базы «Федресурс». Цена — 131,8 миллиона рублей. У старых участков тогда было промышленное назначение.
В департаменте градостроительства Красноярска сообщили «Проспекту Мира», что собственники обратились к ним за градостроительным планом, который нужен для разработки проекта строительства или реконструкции объектов, выдачи разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию.
В 2022-м один из заводов «Красноярского хлеба» на Красрабе за 103 миллиона выкупил предприниматель Александр Хамидуллин. В начале этого года участок выставляли на продажу за 280 миллионов и предлагали там построить высотки.
Представители предприятия рассказали, что в марте этого года строительная компания «ЭкономЖилСтрой» приобрела помещения завода на Красрабе. После этого ООО «Глютен» (арендаторы цехов и бренда «Красхлеб») заключили договор аренды до 31 октября 2024 года.
Сейчас работа завода прекращена, а у работодателей большая задолженность перед сотрудниками. Прочитать подробнее об этом можно здесь.
«Красноярский хлеб» был крупнейшим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в регионе. В него входили три хлебозавода в Красноярске, производство в Железногорске и собственная торговая сеть.
О банкротстве «Красноярского хлеба» говорили еще в 2015 году. ФНС обратилась с иском о признании «Красноярского хлеба» банкротом в августе 2017 года — арбитраж удовлетворил требование.
После банкротства «Красноярского хлеба» компания «Глютен» получила право выпускать продукцию под этим брендом.