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Posted 9 декабря, 11:20

Published 9 декабря, 11:20

Modified 9 декабря, 11:40

Updated 9 декабря, 11:40

Территорию «Красноярского хлеба» на Калинина могут застроить многоэтажками

Территорию «Красноярского хлеба» на Калинина могут застроить многоэтажками

9 декабря 2024, 11:20
Фото: Яндекс Карты.
На территории бывшего завода «Красноярского хлеба» на улице Калинина разрешили строительство многоэтажек.

Как указано в Росреестре, участок площадью почти 24,4 тысячи квадратных метров имеет несколько назначений:

  • многоэтажная жилая застройка;
  • предоставление коммунальных услуг;
  • административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг;
  • бытовое обслуживание;
  • деловое управление;
  • объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры);
  • магазины;
  • автомобильные мойки;
  • ремонт автомобилей;
  • выставочно-ярмарочная деятельность.

В марте 2022 года недвижимость банкротящегося предприятия на улице Калинина выкупила ИП Елена Хамидуллина, следует из базы «Федресурс». Цена — 131,8 миллиона рублей. У старых участков тогда было промышленное назначение.

В департаменте градостроительства Красноярска сообщили «Проспекту Мира», что собственники обратились к ним за градостроительным планом, который нужен для разработки проекта строительства или реконструкции объектов, выдачи разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию.

Фото: 2gis

В 2022-м один из заводов «Красноярского хлеба» на Красрабе за 103 миллиона выкупил предприниматель Александр Хамидуллин. В начале этого года участок выставляли на продажу за 280 миллионов и предлагали там построить высотки.

Представители предприятия рассказали, что в марте этого года строительная компания «ЭкономЖилСтрой» приобрела помещения завода на Красрабе. После этого ООО «Глютен» (арендаторы цехов и бренда «Красхлеб») заключили договор аренды до 31 октября 2024 года.

Сейчас работа завода прекращена, а у работодателей большая задолженность перед сотрудниками. Прочитать подробнее об этом можно здесь.

«Красноярский хлеб» был крупнейшим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в регионе. В него входили три хлебозавода в Красноярске, производство в Железногорске и собственная торговая сеть.

О банкротстве «Красноярского хлеба» говорили еще в 2015 году. ФНС обратилась с иском о признании «Красноярского хлеба» банкротом в августе 2017 года — арбитраж удовлетворил требование.

После банкротства «Красноярского хлеба» компания «Глютен» получила право выпускать продукцию под этим брендом.

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