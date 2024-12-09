Стало известно, почему уволили заммэра Войцеховского по утрате доверия

21 октября появилась неофициальная информация об увольнении первого вице-мэра Вадима Войцеховского якобы из-за провала дорожного ремонта в Красноярске. 22 октября в мэрии опровергли эту информацию и заявили, что заммэра «находится на рабочем месте и исполняет свои обязанности».