Стало известно, почему уволили заммэра Войцеховского по утрате доверия

Posted 9 декабря, 05:32
Published 9 декабря, 05:32
Modified 9 декабря, 05:49
Updated 9 декабря, 05:49
21 октября появилась неофициальная информация об увольнении первого вице-мэра Вадима Войцеховского якобы из-за провала дорожного ремонта в Красноярске. 22 октября в мэрии опровергли эту информацию и заявили, что заммэра «находится на рабочем месте и исполняет свои обязанности».
24 октября мэрия официально объявила об увольнении Войцеховского из-за утраты доверия. Сообщается, что надзорные органы усмотрели конфликт интересов в его работе. Однако в администрации города не стали раскрывать подробности отставки вице-мэра Вадима Войцеховского.
Сегодня, 9 декабря, на пресс-конференции прокурор края Роман Тютюник рассказал, из-за чего именно уволили первого заммэра Красноярска.
По его словам, Вадим Войцеховский продвигал интересы одного из предпринимателей. Сообщается, что экс-чиновник помог заключить контракт на 50 миллионов рублей и приемкой работ, связанных с размещением теплых остановок.
Прокурор добавил, что уголовное дело в отношении Вадима Войцеховского не заводили.