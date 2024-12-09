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Posted 9 декабря, 05:32

Published 9 декабря, 05:32

Modified 9 декабря, 05:49

Updated 9 декабря, 05:49

Стало известно, почему уволили заммэра Войцеховского по утрате доверия

Стало известно, почему уволили заммэра Войцеховского по утрате доверия

9 декабря 2024, 05:32
Фото: Красноярский городской Совет депутатов.
Главный прокурор края раскрыл истинную причину увольнения первого вице-мэра Красноярска Вадима Войцеховского.

21 октября появилась неофициальная информация об увольнении первого вице-мэра Вадима Войцеховского якобы из-за провала дорожного ремонта в Красноярске. 22 октября в мэрии опровергли эту информацию и заявили, что заммэра «находится на рабочем месте и исполняет свои обязанности».

24 октября мэрия официально объявила об увольнении Войцеховского из-за утраты доверия. Сообщается, что надзорные органы усмотрели конфликт интересов в его работе. Однако в администрации города не стали раскрывать подробности отставки вице-мэра Вадима Войцеховского.

Сегодня, 9 декабря, на пресс-конференции прокурор края Роман Тютюник рассказал, из-за чего именно уволили первого заммэра Красноярска.

По его словам, Вадим Войцеховский продвигал интересы одного из предпринимателей. Сообщается, что экс-чиновник помог заключить контракт на 50 миллионов рублей и приемкой работ, связанных с размещением теплых остановок.

Прокурор добавил, что уголовное дело в отношении Вадима Войцеховского не заводили.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Прокуратура#Мэрия Красноярска#Уголовное дело#Увольнение#Вадим Войцеховский
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