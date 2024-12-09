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Posted 9 декабря, 18:48

Published 9 декабря, 18:48

Modified 9 декабря, 18:50

Updated 9 декабря, 18:50

РЭО: В Тыве построят новый мусоросортировочный комплекс

РЭО: В Тыве построят новый мусоросортировочный комплекс

9 декабря 2024, 18:48
Фото: 1MI.
В 2026 году в Кызылском районе Республики Тыва завершится строительство современного мусоросортировочного комплекса мощностью 70 тысяч тонн в год. Гендиректор РЭО Денис Буцаев и глава региона Владислав Ховалыг обсудили планы реализации проекта.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, этот проект играет важную роль в жизни республики. Заинтересованность региона в развитии системы обращения с отходами является положительным моментом. Подготовка к строительству мусоросортировочного комплекса является показателем активной фазы исполнения дорожной карты по развитию инфраструктуры. Для реализации проекта требуются значительные финансовые вливания, в связи с чем РЭО готов предоставить субсидирование до 95% от его общей стоимости.

Мусоросортировочный комплекс появится в районе пгт Каа-Хем. В рамках проекта запланирована мощность сортировки (обработки) 70 тысяч тонн в год, утилизации — 31,5 тысячи тонн в год, захоронения — 70 тысяч тонн в год. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Уже завершена подготовка проектно-сметной документации, в начале следующего года ожидается получение заключения госэкспертизы.

Согласно заявлению главы республики Владислава Ховалыга, в Тыве давно назревал вопрос о необходимости строительства современного мусоросортировочного комплекса. «Ценим, что при поддержке Российского экологического оператора Тыва выходит на новый уровень. Вся эта межведомственная работа позволит нашим гражданам почувствовать практический эффект от реализации нацпроекта „Экология“», — заключил он.

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