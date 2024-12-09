РЭО: В Тыве построят новый мусоросортировочный комплекс

Мусоросортировочный комплекс появится в районе пгт Каа-Хем. В рамках проекта запланирована мощность сортировки (обработки) 70 тысяч тонн в год, утилизации — 31,5 тысячи тонн в год, захоронения — 70 тысяч тонн в год. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Уже завершена подготовка проектно-сметной документации, в начале следующего года ожидается получение заключения госэкспертизы.