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Posted 9 декабря, 04:59

Published 9 декабря, 04:59

Modified 9 декабря, 05:21

Updated 9 декабря, 05:21

Гольдмана видели в Мексике

Гольдмана видели в Мексике

9 декабря 2024, 04:59
Экс-депутата Красноярского края Романа Гольдмана видели в Мексике.

Против бизнесмена Романа Гольдмана в ноябре 2023 года возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу в ноябре.

В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.

Сам Гольдман покинул Россию в начале ноября 2023 года. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране и что им известно его местонахождение.

Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».

Об этом на пресс-конференции 9 декабря «ПМ» рассказал глава краевого МВД Александр Речицкий. По его словам, в 2023 году Роман Гольдман через Минск вылетел в Стамбул, оттуда на Мальдивы. Затем через Стамбул снова он вылетел в Мексику.

По сведениям Интерпола, Гольдман не проходил в Мексике пограничный контроль и на территории государства не пребывал.

«Это позволяет сделать вывод, что человек может использовать поддельные документы и пытается избежать уголовной ответственности.

Мы активно работаем с Интерполом. В настоящее время розыск Гольдмана продолжается».
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