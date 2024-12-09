Гольдмана видели в Мексике

Posted 9 декабря, 04:59
Published 9 декабря, 04:59
Modified 9 декабря, 05:21
Updated 9 декабря, 05:21
В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.
Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».
Об этом на пресс-конференции 9 декабря «ПМ» рассказал глава краевого МВД Александр Речицкий. По его словам, в 2023 году Роман Гольдман через Минск вылетел в Стамбул, оттуда на Мальдивы. Затем через Стамбул снова он вылетел в Мексику.
По сведениям Интерпола, Гольдман не проходил в Мексике пограничный контроль и на территории государства не пребывал.
«Это позволяет сделать вывод, что человек может использовать поддельные документы и пытается избежать уголовной ответственности.
Мы активно работаем с Интерполом. В настоящее время розыск Гольдмана продолжается».