Гольдмана видели в Мексике

Об этом на пресс-конференции 9 декабря «ПМ» рассказал глава краевого МВД Александр Речицкий. По его словам, в 2023 году Роман Гольдман через Минск вылетел в Стамбул, оттуда на Мальдивы. Затем через Стамбул снова он вылетел в Мексику.