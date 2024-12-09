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Posted 9 декабря, 11:09

Published 9 декабря, 11:09

Modified 9 декабря, 11:57

Updated 9 декабря, 11:57

Сколько сейчас стоит красная икра в Красноярске и какие цены будут к Новому году

Сколько сейчас стоит красная икра в Красноярске и какие цены будут к Новому году

9 декабря 2024, 11:09
Фото: prmira.ru.
«Проспект Мира» продолжает следить за ценами на красную икру. Рассказываем, как изменились цены с октября и что будет дальше.

Еще в октябре 2024 года мы писали, что красная икра с 2023 года подорожала уже почти в два раза. В прошлом году самые дешевые банки до 100 граммов стоили около 300 рублей, в этом октябре — от 500-600 рублей. Банки в 100-140 граммов стоили в октябре около 1000 рублей. В прошлом году цены начинались от 500-600 рублей.

Почему подорожала красная икра

Как сообщали «ПМ» в торговой сети «Командор», рост цен связан с сокращением улова — в 2024 году зафиксировано существенное сокращение улова лососевых, количество выловленной рыбы снизилось в 4,5 раза относительно прошлого года.

В торговой сети «Красный Яр» рассказывали «ПМ» о такой же причине и том, что сокращение улова привело к росту цен на икру в закупке более чем в 2 раза.

На рынке «Енисейский привоз» икру кеты, например, в 2023 году продавали за 5400 рублей за килограмм, в октябре этого года — за 8000 рублей за килограмм (800 рублей за 100 граммов).

Сколько стоит красная икра сейчас?

Мы заглянули в магазины «Командор» и «Магнит», изучили каталог «Красного Яра» и цены на рынке.

В «Магните» самой дешевой красной икрой оказалась баночка икры горбуши в 90 граммов — 649,9 рубля. Однако без скидки такая баночка стоит 799,9 рубля. Самой дорогой — икра горбуши Premium of Taste в 90 граммов за 979,9 рубля по скидке или 1099,9 рубля без скидки.

Фото: prmira.ru

В «Командоре» на полке было всего два вида икры — икра лососевая «Нептун» 150 граммов за 1499,9 рубля и икра лососевая «Путина» 95 граммов за 699,9 рубля (со скидкой) или 799,9 рубля (без скидки).

Фото: prmira.ru

В каталоге «Красного Яра» цены несильно отличаются от двух предыдущих магазинов. Вот цены:

  • икра лососевая «Невод», 75 граммов — 499,9 рубля со скидкой, но 549,9 рубля без скидки;
  • икра лососевая «Невод», 90 граммов — 799,9 рубля со скидкой, но 1199,9 рубля без скидки;
  • икра лососевая «Путина», 95 граммов — 649,9 рубля со скидкой, но 699,9 рубля без скидки;
  • икра лососевая «Путина», 100 граммов — 999,9 рубля со скидкой, но 1299,9 рубля без скидки;
  • икра лососевая «Путина», 120 граммов — 1299,9 рубля со скидкой, но 1499,9 рубля без скидки;

Однако тут в каталоге нашлась еще баночка структурированной икры всего за 149,9 рубля по скидке (259,9 рубля без скидки).

Фото: prmira.ru

На рынке «Енисейский привоз» есть несколько видов красной икры. Икра кеты стоит 800 рублей за 100 граммов, икра кижуча — 930 рублей, нерки — 950 рублей, чавычи — 980 рублей.

Фото: Енисейский Привоз

Что будет с ценами на икру к Новому году?

В торговой сети «Красный Яр» рассказывали «ПМ», что еще одного скачка цен к Новому году не ожидают. В целом можно будет найти икру и дешевле, только структурированную.

«Цена за баночку примерно около 500 рублей и 500+ в зависимости от граммовки. Более доступный продукт — структурированная икра будет стоить в пределах 200 рублей».

Кроме того, перед Новым годом продолжат действовать акции — но цены все равно будут выше, чем в прошлом году.

«Конечно, перед Новым годом будут акционные предложения, но цен прошлого года в этом ждать не стоит», — подытожили в «Красном Яре».

Председатель Рыбного союза Александр Панин заявлял, что к Новому году возможно подорожание еще до 10% в связи с «ажиотажным спросом». По данным союза, запасы икры 2023 года компенсируют небольшой улов 2024 года — это позволит избежать дефицита, однако рост цен не сдержит.

  • Еще один новогодний продукт — мандарины — за год подорожали: за 2024 год цена уже выросла на 7-10%. Кроме того, поставки мандаринов из Марокко в этом году практически прекратились.
  • Тут мы разбирались, сколько сейчас стоят мандарины, грозит ли нам их дефицит и сколько они могут стоить к Новому году.
  • Из новогодних товаров подорожали еще сладкие подарки. В среднем стоимость наборов шоколадных конфет поднялась на 5-15% в сравнении с прошлым годом.
  • Из услуг в Красноярске перед Новым годом вырастут цены на такси. Стоимость поездки может подорожать на 300 рублей — ​​ с 20 по 30 декабря ожидается максимальный рост цен.
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