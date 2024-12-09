Сколько сейчас стоит красная икра в Красноярске и какие цены будут к Новому году

Почему подорожала красная икра

Как сообщали «ПМ» в торговой сети «Командор», рост цен связан с сокращением улова — в 2024 году зафиксировано существенное сокращение улова лососевых, количество выловленной рыбы снизилось в 4,5 раза относительно прошлого года.

В торговой сети «Красный Яр» рассказывали «ПМ» о такой же причине и том, что сокращение улова привело к росту цен на икру в закупке более чем в 2 раза.