Сколько сейчас стоит красная икра в Красноярске и какие цены будут к Новому году

Posted 9 декабря, 11:09
Published 9 декабря, 11:09
Modified 9 декабря, 11:57
Updated 9 декабря, 11:57
Еще в октябре 2024 года мы писали, что красная икра с 2023 года подорожала уже почти в два раза. В прошлом году самые дешевые банки до 100 граммов стоили около 300 рублей, в этом октябре — от 500-600 рублей. Банки в 100-140 граммов стоили в октябре около 1000 рублей. В прошлом году цены начинались от 500-600 рублей.
Как сообщали «ПМ» в торговой сети «Командор», рост цен связан с сокращением улова — в 2024 году зафиксировано существенное сокращение улова лососевых, количество выловленной рыбы снизилось в 4,5 раза относительно прошлого года.
В торговой сети «Красный Яр» рассказывали «ПМ» о такой же причине и том, что сокращение улова привело к росту цен на икру в закупке более чем в 2 раза.
На рынке «Енисейский привоз» икру кеты, например, в 2023 году продавали за 5400 рублей за килограмм, в октябре этого года — за 8000 рублей за килограмм (800 рублей за 100 граммов).
Мы заглянули в магазины «Командор» и «Магнит», изучили каталог «Красного Яра» и цены на рынке.
В «Магните» самой дешевой красной икрой оказалась баночка икры горбуши в 90 граммов — 649,9 рубля. Однако без скидки такая баночка стоит 799,9 рубля. Самой дорогой — икра горбуши Premium of Taste в 90 граммов за 979,9 рубля по скидке или 1099,9 рубля без скидки.
В «Командоре» на полке было всего два вида икры — икра лососевая «Нептун» 150 граммов за 1499,9 рубля и икра лососевая «Путина» 95 граммов за 699,9 рубля (со скидкой) или 799,9 рубля (без скидки).
В каталоге «Красного Яра» цены несильно отличаются от двух предыдущих магазинов. Вот цены:
Однако тут в каталоге нашлась еще баночка структурированной икры всего за 149,9 рубля по скидке (259,9 рубля без скидки).
На рынке «Енисейский привоз» есть несколько видов красной икры. Икра кеты стоит 800 рублей за 100 граммов, икра кижуча — 930 рублей, нерки — 950 рублей, чавычи — 980 рублей.
Что будет с ценами на икру к Новому году?
В торговой сети «Красный Яр» рассказывали «ПМ», что еще одного скачка цен к Новому году не ожидают. В целом можно будет найти икру и дешевле, только структурированную.
«Цена за баночку примерно около 500 рублей и 500+ в зависимости от граммовки. Более доступный продукт — структурированная икра будет стоить в пределах 200 рублей».
Кроме того, перед Новым годом продолжат действовать акции — но цены все равно будут выше, чем в прошлом году.
«Конечно, перед Новым годом будут акционные предложения, но цен прошлого года в этом ждать не стоит», — подытожили в «Красном Яре».
Председатель Рыбного союза Александр Панин заявлял, что к Новому году возможно подорожание еще до 10% в связи с «ажиотажным спросом». По данным союза, запасы икры 2023 года компенсируют небольшой улов 2024 года — это позволит избежать дефицита, однако рост цен не сдержит.