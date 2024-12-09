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Posted 9 декабря, 08:29

Published 9 декабря, 08:29

Modified 9 декабря, 12:07

Updated 9 декабря, 12:07

Суд закрыл одно из двух дел против сына красноярского застройщика Егорова

Суд закрыл одно из двух дел против сына красноярского застройщика Егорова

9 декабря 2024, 08:29
Фото: Опер слил.
Центральный районный суд прекратил уголовное дело о мошенничестве против сына владельца строительного холдинга «Сибиряк» Владимира Егорова Константина. Его обвиняли в хищении нескольких миллионов при реконструкции краевой больницы.

В апреле 2021 года задержали Константина Егорова. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве при реконструкции Красноярской краевой клинической больницы.

По версии следствия, с 2018 по 2019 год исполнительный директор «Сибиряка» Константин Егоров и его знакомый поставщик вступили в сговор и закупили в больницу медицинское оборудование «с заниженными техническими характеристиками». Сначала следователи вменяли хищение 112 миллионов рублей, далее сумма сократилась до 13 миллионов.

Дело шло до суда два года — в мае 2023-го его утвердил заместитель генпрокурора и направил в Центральный районный суд Красноярска. Однако через месяц дело вернули «прокурору или руководителю следственного органа» из-за того, что «обвинительное заключение составлено с нарушением».

На пресс-конференции прокурор Красноярского края Роман Тютюник сообщил журналистам, что уголовное дело против Константина Егорова было прекращено судом, однако отметил, что в производстве находится второе, однако в чем его именно обвиняют, не уточнил.

«Одно уголовное дело расследовалось в крае, другое дело расследовалось в вышестоящем следственном органе. Одно дело прекращено законообосновано, проверена законность прекращения и мы согласились с законностью, второе дело в стадии судебного разбирательства».

В пресс-службе прокуратуры уточнили «Проспекту Мира», что одно дело «прекращено ввиду отсутствия состава преступления по результатам проведения соответствующих судебных экспертиз. Данное решение Центральным районным судом признано законным».

О втором деле пресс-службе неизвестно: «надзор за расследованием текущего дела осуществляет генеральная прокуратура, информация отсутствует».

  • Сейчас расследуется два уголовных дела против Владимира Егорова. Первое — мошенничество при строительстве школы в Иланском, второе — мошенничество при строительстве развязки на Северном шоссе.
  • Против младшего сына Владимира Егорова Антона возбудили уголовное дело за мошенничество при модернизации асфальтобетонного завода. Подробнее об уголовных делах мы рассказывали здесь.
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