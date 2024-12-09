Суд закрыл одно из двух дел против сына красноярского застройщика Егорова

По версии следствия, с 2018 по 2019 год исполнительный директор «Сибиряка» Константин Егоров и его знакомый поставщик вступили в сговор и закупили в больницу медицинское оборудование «с заниженными техническими характеристиками». Сначала следователи вменяли хищение 112 миллионов рублей, далее сумма сократилась до 13 миллионов.