Суд закрыл одно из двух дел против сына красноярского застройщика Егорова

Posted 9 декабря, 08:29
Published 9 декабря, 08:29
Modified 9 декабря, 12:07
Updated 9 декабря, 12:07
В апреле 2021 года задержали Константина Егорова. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве при реконструкции Красноярской краевой клинической больницы.
По версии следствия, с 2018 по 2019 год исполнительный директор «Сибиряка» Константин Егоров и его знакомый поставщик вступили в сговор и закупили в больницу медицинское оборудование «с заниженными техническими характеристиками». Сначала следователи вменяли хищение 112 миллионов рублей, далее сумма сократилась до 13 миллионов.
На пресс-конференции прокурор Красноярского края Роман Тютюник сообщил журналистам, что уголовное дело против Константина Егорова было прекращено судом, однако отметил, что в производстве находится второе, однако в чем его именно обвиняют, не уточнил.
«Одно уголовное дело расследовалось в крае, другое дело расследовалось в вышестоящем следственном органе. Одно дело прекращено законообосновано, проверена законность прекращения и мы согласились с законностью, второе дело в стадии судебного разбирательства».
В пресс-службе прокуратуры уточнили «Проспекту Мира», что одно дело «прекращено ввиду отсутствия состава преступления по результатам проведения соответствующих судебных экспертиз. Данное решение Центральным районным судом признано законным».
О втором деле пресс-службе неизвестно: «надзор за расследованием текущего дела осуществляет генеральная прокуратура, информация отсутствует».