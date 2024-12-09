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Posted 9 декабря, 06:09

Published 9 декабря, 06:09

Modified 9 декабря, 06:33

Updated 9 декабря, 06:33

Судимый педофил надругался над 9-летней девочкой. Почему не уследили силовики?

Судимый педофил надругался над 9-летней девочкой. Почему не уследили силовики?

9 декабря 2024, 06:09
Фото: соцсети.
В Красноярске осудят 46-летнего мужчину, который надругался над 9-летней девочкой, накачал ее наркотиками и снимал это все на видео. Ранее он был трижды судим и находился под административным надзором до 2030 года. В МВД рассказали, как за ним осуществлялся надзор.

По версии следствия, 46-летний мужчина, будучи в наркотическом опьянении, проследил за девочкой и зашел в квартиру, где она живет с матерью. Там он, как сообщается, «совершал развратные действия» больше трех часов над ребенком и снял это на телефон.

В какой-то момент девочке позвонила мама, Харлашин, по данным следствия, приставил нож к ней и угрожал убить, если та расскажет о случившемся. Сообщается, что после этого он вколол девочке три шприца с наркотиками. Экспертиза, проведенная девочке, показала, что та теперь имеет психологическое расстройство, ей причинен тяжкий вред здоровью, сообщили в прокуратуре.

Прокурор заявил, что обвиняемый страдает психическим расстройством в виде педофилии, и запросил тому пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. На суде Харлашин возразил против предложенного наказания и заявил, что «ничего сверхстрашного он не совершал». Его обвиняют в пяти преступлениях, прокурор запросил пожизненное.

Харлашин уже был трижды судим и находился под административным надзором до 2023 года.

Глава краевого ГУ МВД Александр Речицкий ответил на вопрос корреспондента «Проспекта Мира», что Харлашин вышел из колонии в 2022 году и был поставлен на профучет. Сотрудники полиции проводили за ним надзор, и Харлашин «не проявлял себя с противоправной стороны».

«Более 80 раз сотрудник полиции были у него дома, признаков какого-то девиантного и противоправного поведения установлено не было. Он вовремя являлся в органы внутренних дел, раз в неделю. Мы тщательно разобрались в этой ситуации в рамках служебной проверки. Предварительные выводы в отношении сотрудников, которые проводили соответствующую работу, — нарушений законодательства не установлено».

Речицкий отметил, что в крае более 5 тысяч человек находятся под административным надзором.

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#Владислав Савончик
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