Судимый педофил надругался над 9-летней девочкой. Почему не уследили силовики?

Posted 9 декабря, 06:09
Published 9 декабря, 06:09
Modified 9 декабря, 06:33
Updated 9 декабря, 06:33
По версии следствия, 46-летний мужчина, будучи в наркотическом опьянении, проследил за девочкой и зашел в квартиру, где она живет с матерью. Там он, как сообщается, «совершал развратные действия» больше трех часов над ребенком и снял это на телефон.
В какой-то момент девочке позвонила мама, Харлашин, по данным следствия, приставил нож к ней и угрожал убить, если та расскажет о случившемся. Сообщается, что после этого он вколол девочке три шприца с наркотиками. Экспертиза, проведенная девочке, показала, что та теперь имеет психологическое расстройство, ей причинен тяжкий вред здоровью, сообщили в прокуратуре.
Прокурор заявил, что обвиняемый страдает психическим расстройством в виде педофилии, и запросил тому пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. На суде Харлашин возразил против предложенного наказания и заявил, что «ничего сверхстрашного он не совершал». Его обвиняют в пяти преступлениях, прокурор запросил пожизненное.
Харлашин уже был трижды судим и находился под административным надзором до 2023 года.
Глава краевого ГУ МВД Александр Речицкий ответил на вопрос корреспондента «Проспекта Мира», что Харлашин вышел из колонии в 2022 году и был поставлен на профучет. Сотрудники полиции проводили за ним надзор, и Харлашин «не проявлял себя с противоправной стороны».
«Более 80 раз сотрудник полиции были у него дома, признаков какого-то девиантного и противоправного поведения установлено не было. Он вовремя являлся в органы внутренних дел, раз в неделю. Мы тщательно разобрались в этой ситуации в рамках служебной проверки. Предварительные выводы в отношении сотрудников, которые проводили соответствующую работу, — нарушений законодательства не установлено».
Речицкий отметил, что в крае более 5 тысяч человек находятся под административным надзором.