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Posted 9 декабря, 07:56

Published 9 декабря, 07:56

Modified 9 декабря, 07:58

Updated 9 декабря, 07:58

Туристы платят миллионы за круизы по Енисею

Туристы платят миллионы за круизы по Енисею

9 декабря 2024, 07:56
Фото: vodohod-krs.ru.
Около тысячи туристов побывали в речных круизах по Красноярскому краю.

Компания «ВодоходЪ», которая организовывает речные путешествия по Енисею, поделилась с «Проспектом Мира» итогами работы за год.

Как рассказали в компании, в этом сезоне четырехпалубный теплоход «Максим Горький» совершил 20 круизных рейсов по Енисею: 14 рейсов из Красноярска, 6 рейсов из Дудинки. Это 956 туристов.

Круизы «Енисейская экспедиция» на теплоходе «Максим Горький» осуществляются с 2020 года. Пассажиры посещают больше 30 объектов, в том числе плато Путорана.

Стоимость шестидневного тура в начале сентября начиналась от 258 тысяч рублей с человека.

За 11-дневный тур от Красноярска до Дудинки, который стартует с конца июля, в этом году просили от 858 тысяч рублей с человека. Этот же тур, начинающийся с середины августа, стоил от 748 тысяч рублей с человека.

А электрокатамаран «Экоход» в этом году выполнил 624 рейса и перевез 29 347 пассажиров. Он совершает пассажирские перевозки на маршруте Красноярск — Дивногорск, а также прогулочные рейсы в Красноярске.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Путешествия#Красноярск#Енисей#Красноярский край#Отдых#Теплоход#Круиз
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