Туристы платят миллионы за круизы по Енисею

Posted 9 декабря, 07:56
Published 9 декабря, 07:56
Modified 9 декабря, 07:58
Updated 9 декабря, 07:58
Компания «ВодоходЪ», которая организовывает речные путешествия по Енисею, поделилась с «Проспектом Мира» итогами работы за год.
Как рассказали в компании, в этом сезоне четырехпалубный теплоход «Максим Горький» совершил 20 круизных рейсов по Енисею: 14 рейсов из Красноярска, 6 рейсов из Дудинки. Это 956 туристов.
Круизы «Енисейская экспедиция» на теплоходе «Максим Горький» осуществляются с 2020 года. Пассажиры посещают больше 30 объектов, в том числе плато Путорана.
Стоимость шестидневного тура в начале сентября начиналась от 258 тысяч рублей с человека.
За 11-дневный тур от Красноярска до Дудинки, который стартует с конца июля, в этом году просили от 858 тысяч рублей с человека. Этот же тур, начинающийся с середины августа, стоил от 748 тысяч рублей с человека.
А электрокатамаран «Экоход» в этом году выполнил 624 рейса и перевез 29 347 пассажиров. Он совершает пассажирские перевозки на маршруте Красноярск — Дивногорск, а также прогулочные рейсы в Красноярске.