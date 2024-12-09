prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 09:25

Published 9 декабря, 09:25

Modified 9 декабря, 09:37

Updated 9 декабря, 09:37

Ученый объяснил, почему 2-летнюю девочку могло ударить током от холодильника

Ученый объяснил, почему 2-летнюю девочку могло ударить током от холодильника

9 декабря 2024, 09:25
Фото: СК Красноярского края.
В Красноярске маленькая девочка погибла от удара током на кухне. Ученый объяснил, почему это могло случиться.

Трагедия произошла 6 декабря в одной из квартир в доме на улице Алеши Тимошенкова. По версии следователей, 2-летняя девочка осталась дома вечером с 13-летним братом. В какой-то момент она решила открыть холодильник и встала ногами на прилегающий к холодильнику металлический радиатор.

Прикоснувшись к корпусу холодильника, ребенок получил удар электрическим током. Прибывшие по вызову врачи констатировали смерть девочки.

Старший преподаватель кафедры электроэнергетики политехнического института СФУ Роман Петухов рассказал krsk.aif.ru, почему девочку могло ударить током.

«Поражающим фактором является электрический ток. При различных повреждениях изоляции питающего провода, отсутствии заземляющего контура в доме, использовании двухпроводной схемы в более старых домах возникает потенциал на корпусе электроприбора и при касании любой заземляющей поверхности возникает протекание тока. Если отсутствует устройство защитного отключения, которое должно обесточить силовую цепь, может возникнуть поражение электрическим током», — объяснил Петухов.

В СК сообщали, что в доме, предварительно, действительно есть проблемы с заземлением. Назначена экспертиза.

Электроприборы всегда несут потенциальную опасность, уточняет Петухов. Он считает, что надо законодательно обязать собственников домов и квартир хотя бы раз в пять лет проводить электрометрические измерения безопасности электроприборов.

«Редко, кто это делает добровольно, все ведь стоит денег. Тут же не только дело в ударе током, много пожаров возникает из-за коротких замыканий. Изоляция у приборов часто изнашивается, она же гибкая, а со временем стареет и изламывается», — пояснил Петухов.
Читайте также:
Подросток хотел украсть провода из трансформатора и погиб от удара токомВ Ачинске школьницу убило током. Она принимала ванну с телефоном на зарядкеШкольница залезла на электроопору и упала от удара током
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Смерть#СК#Электричество#Ребенок#Экспертиза#Ученый#Удар током
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика