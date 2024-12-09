Ученый объяснил, почему 2-летнюю девочку могло ударить током от холодильника

Posted 9 декабря, 09:25
Published 9 декабря, 09:25
Modified 9 декабря, 09:37
Updated 9 декабря, 09:37
Трагедия произошла 6 декабря в одной из квартир в доме на улице Алеши Тимошенкова. По версии следователей, 2-летняя девочка осталась дома вечером с 13-летним братом. В какой-то момент она решила открыть холодильник и встала ногами на прилегающий к холодильнику металлический радиатор.
Прикоснувшись к корпусу холодильника, ребенок получил удар электрическим током. Прибывшие по вызову врачи констатировали смерть девочки.
Старший преподаватель кафедры электроэнергетики политехнического института СФУ Роман Петухов рассказал krsk.aif.ru, почему девочку могло ударить током.
«Поражающим фактором является электрический ток. При различных повреждениях изоляции питающего провода, отсутствии заземляющего контура в доме, использовании двухпроводной схемы в более старых домах возникает потенциал на корпусе электроприбора и при касании любой заземляющей поверхности возникает протекание тока. Если отсутствует устройство защитного отключения, которое должно обесточить силовую цепь, может возникнуть поражение электрическим током», — объяснил Петухов.
В СК сообщали, что в доме, предварительно, действительно есть проблемы с заземлением. Назначена экспертиза.
Электроприборы всегда несут потенциальную опасность, уточняет Петухов. Он считает, что надо законодательно обязать собственников домов и квартир хотя бы раз в пять лет проводить электрометрические измерения безопасности электроприборов.
«Редко, кто это делает добровольно, все ведь стоит денег. Тут же не только дело в ударе током, много пожаров возникает из-за коротких замыканий. Изоляция у приборов часто изнашивается, она же гибкая, а со временем стареет и изламывается», — пояснил Петухов.