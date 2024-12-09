Ученый объяснил, почему 2-летнюю девочку могло ударить током от холодильника

Трагедия произошла 6 декабря в одной из квартир в доме на улице Алеши Тимошенкова. По версии следователей, 2-летняя девочка осталась дома вечером с 13-летним братом. В какой-то момент она решила открыть холодильник и встала ногами на прилегающий к холодильнику металлический радиатор.