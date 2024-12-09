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Posted 9 декабря, 02:26

Published 9 декабря, 02:26

Modified 9 декабря, 02:32

Updated 9 декабря, 02:32

В Красноярске 2-летняя девочка погибла от удара током на кухне

В Красноярске 2-летняя девочка дотронулась до холодильника и погибла от удара током

9 декабря 2024, 02:26
Фото: СК Красноярского края.

В Красноярске 2-летняя девочка погибла от удара током на кухне

В Красноярске маленькая девочка погибла от удара током на кухне. Она пыталась открыть холодильник.

Трагедия произошла 6 декабря в одной из квартир в доме на улице Алеши Тимошенкова. По версии следователей, 2-летняя девочка вечером осталась дома с 13-летним братом.

В какой-то момент она решила открыть холодильник и встала ногами на прилегающий к холодильнику металлический радиатор.

Прикоснувшись к корпусу холодильника, ребенок получил удар электрическим током. В итоге, прибывшие по вызову врачи констатировали смерть девочки.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статья 109 УК РФ).

В Следкоме сообщили, что предварительно, в доме есть проблемы с заземлением. Назначена экспертиза для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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