В Красноярске 2-летняя девочка дотронулась до холодильника и погибла от удара током

Posted 9 декабря, 02:26
Published 9 декабря, 02:26
Modified 9 декабря, 02:32
Updated 9 декабря, 02:32
Трагедия произошла 6 декабря в одной из квартир в доме на улице Алеши Тимошенкова. По версии следователей, 2-летняя девочка вечером осталась дома с 13-летним братом.
В какой-то момент она решила открыть холодильник и встала ногами на прилегающий к холодильнику металлический радиатор.
Прикоснувшись к корпусу холодильника, ребенок получил удар электрическим током. В итоге, прибывшие по вызову врачи констатировали смерть девочки.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статья 109 УК РФ).
В Следкоме сообщили, что предварительно, в доме есть проблемы с заземлением. Назначена экспертиза для выяснения всех обстоятельств случившегося.