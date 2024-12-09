Машина протаранила остановку и слетела вниз по лестнице на острове Татышев

Posted 9 декабря, 04:29
Published 9 декабря, 04:29
Modified 9 декабря, 05:04
Updated 9 декабря, 05:04
Запись с последствиями инцидента появилась в «ЧП Красноярск». Пользователи соцсетей рассказали, что водитель «Хонды» протаранил остановку на Октябрьском мосту и съехал на машине вниз по лестнице. Очевидцы отмечают, что никто из людей не пострадал.
Как рассказали «Проспекту Мира» в Госавтоинспекции, все произошло накануне, 8 декабря, в 19:30 на острове Татышев.
«Неустановленный водитель создал помеху в движении автомобилю „Хонда“. После чего иномарка протаранила остановку общественного транспорта и слетела вниз по лестнице.
Затем неустановленный водитель скрылся с места ДТП. Никто за медицинской помощью не обращался».
В ГАИ уточнили, что у водителя «Хонды» есть водительские права и в момент аварии он был трезв. Сейчас сотрудники ДПС устанавливают личность водителя, создавшего помеху.