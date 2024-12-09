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Posted 9 декабря, 04:29

Published 9 декабря, 04:29

Modified 9 декабря, 05:04

Updated 9 декабря, 05:04

Машина протаранила остановку и слетела вниз по лестнице на острове Татышев

Машина протаранила остановку и слетела вниз по лестнице на острове Татышев

9 декабря 2024, 04:29
Фото: t.me/kraschp.
В Красноярске на Октябрьском мосту водитель иномарки снес остановку и пролетел вниз по лестнице.

Запись с последствиями инцидента появилась в «ЧП Красноярск». Пользователи соцсетей рассказали, что водитель «Хонды» протаранил остановку на Октябрьском мосту и съехал на машине вниз по лестнице. Очевидцы отмечают, что никто из людей не пострадал.

Видео: t.me/kraschp.

Как рассказали «Проспекту Мира» в Госавтоинспекции, все произошло накануне, 8 декабря, в 19:30 на острове Татышев.

«Неустановленный водитель создал помеху в движении автомобилю „Хонда“. После чего иномарка протаранила остановку общественного транспорта и слетела вниз по лестнице.
Затем неустановленный водитель скрылся с места ДТП. Никто за медицинской помощью не обращался».

В ГАИ уточнили, что у водителя «Хонды» есть водительские права и в момент аварии он был трезв. Сейчас сотрудники ДПС устанавливают личность водителя, создавшего помеху.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярск#Остров Татышев#ГИБДД#Октябрьский мост#Остановка
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