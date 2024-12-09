Машина протаранила остановку и слетела вниз по лестнице на острове Татышев

Запись с последствиями инцидента появилась в «ЧП Красноярск». Пользователи соцсетей рассказали, что водитель «Хонды» протаранил остановку на Октябрьском мосту и съехал на машине вниз по лестнице. Очевидцы отмечают, что никто из людей не пострадал.