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Posted 9 декабря, 05:58

Published 9 декабря, 05:58

Modified 9 декабря, 06:02

Updated 9 декабря, 06:02

В Красноярске к ледовым горкам приставят «надзирателей»

В Красноярске к ледовым горкам приставят «надзирателей». Зачем?

9 декабря 2024, 05:58
Фото: t.me/tatyshev_park.

В Красноярске к ледовым горкам приставят «надзирателей»

В Красноярске ищут подрядчиков, которые будут дежурить у ледовых горок и обеспечивать там безопасность.

Несколько таких тендеров появилось на госзакупках. В документах сказано, что за эксплуатацией ледовых городков и горок должны следить «обученные и аттестованные операторы» — они обязаны иметь удостоверение на право работы на зимних горках и пройти инструктажи.

В их задачи будет входить «открытие» и «закрытие» горок, надзор за состоянием горок и их безопасностью, поведением посетителей, очистка ступеней от снега.

Во время катания операторы должны следить за тем, чтобы катающиеся соблюдали дистанцию и правила. Детей ростом до 120 см операторы обязаны сопровождать до начала спуска.

Если кто-то получит на горке травму, оператор должен сообщить об этом дежурному специалисту в администрации района и вызвать медиков. Если на горке возникнет чрезвычайная или нештатная ситуация, работник обязан будет перекрыть доступ на нее и сообщить дежурному.

Согласно порталу госзакупок, подобные «надзиратели» будут работать на всех городским горках: у главной елки на острове Татышев, в сквере Космонавтов, на районных площадках. На их работу потратят 7,1 миллиона рублей.

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