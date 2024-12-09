В Красноярске к ледовым горкам приставят «надзирателей». Зачем?

Если кто-то получит на горке травму, оператор должен сообщить об этом дежурному специалисту в администрации района и вызвать медиков. Если на горке возникнет чрезвычайная или нештатная ситуация, работник обязан будет перекрыть доступ на нее и сообщить дежурному.