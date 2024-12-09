В Красноярске к ледовым горкам приставят «надзирателей». Зачем?

Posted 9 декабря, 05:58
Published 9 декабря, 05:58
Modified 9 декабря, 06:02
Updated 9 декабря, 06:02
Несколько таких тендеров появилось на госзакупках. В документах сказано, что за эксплуатацией ледовых городков и горок должны следить «обученные и аттестованные операторы» — они обязаны иметь удостоверение на право работы на зимних горках и пройти инструктажи.
В их задачи будет входить «открытие» и «закрытие» горок, надзор за состоянием горок и их безопасностью, поведением посетителей, очистка ступеней от снега.
Во время катания операторы должны следить за тем, чтобы катающиеся соблюдали дистанцию и правила. Детей ростом до 120 см операторы обязаны сопровождать до начала спуска.
Если кто-то получит на горке травму, оператор должен сообщить об этом дежурному специалисту в администрации района и вызвать медиков. Если на горке возникнет чрезвычайная или нештатная ситуация, работник обязан будет перекрыть доступ на нее и сообщить дежурному.
Согласно порталу госзакупок, подобные «надзиратели» будут работать на всех городским горках: у главной елки на острове Татышев, в сквере Космонавтов, на районных площадках. На их работу потратят 7,1 миллиона рублей.