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Posted 9 декабря, 12:34

Published 9 декабря, 12:34

Modified 9 декабря, 12:36

Updated 9 декабря, 12:36

В Красноярске начали вырезать ледовые скульптуры. Показываем эскизы

В Красноярске начали вырезать ледовые скульптуры. Показываем эскизы

9 декабря 2024, 12:34
Фото: krasgorpark.ru.
В Красноярске уже начали вырезать фигуры для ледовых городков. Показываем, как они будут выглядеть.

Как рассказали в «Красгорпарке», на Ярыгинской набережной поставят фигуры фортепиано с нотами, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки и трон.

Фото: krasgorpark.ru

На площади Мира обустроят ледовую фотозону в виде елки с подарками и установят фигуры Деда Мороза и Снегурочки с музыкальными инструментами.

Фото: krasgorpark.ru

В этом году впервые ёлка появится в парке «Сибсталь». Еще там сделают ледовый городок с Дедом Морозом и Снегурочкой и ледяной лавочкой с фигурами лебедей и Щелкунчика.

Фото: krasgorpark.ru

Специалисты уже приступили к резке фигур и узоров. Подрядчик планирует завершить работы до 20 декабря, уточняют в «Красгорпарке».

Все ледовые композиции будут украшены декоративной подсветкой.

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