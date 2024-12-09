В Красноярске начали вырезать ледовые скульптуры. Показываем эскизы

Posted 9 декабря, 12:34
Published 9 декабря, 12:34
Modified 9 декабря, 12:36
Updated 9 декабря, 12:36
Как рассказали в «Красгорпарке», на Ярыгинской набережной поставят фигуры фортепиано с нотами, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки и трон.
На площади Мира обустроят ледовую фотозону в виде елки с подарками и установят фигуры Деда Мороза и Снегурочки с музыкальными инструментами.
В этом году впервые ёлка появится в парке «Сибсталь». Еще там сделают ледовый городок с Дедом Морозом и Снегурочкой и ледяной лавочкой с фигурами лебедей и Щелкунчика.
Специалисты уже приступили к резке фигур и узоров. Подрядчик планирует завершить работы до 20 декабря, уточняют в «Красгорпарке».
Все ледовые композиции будут украшены декоративной подсветкой.