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Posted 9 декабря, 02:06

Published 9 декабря, 02:06

Modified 9 декабря, 02:06

Updated 9 декабря, 02:06

В Красноярске откроется еще один каток. Что по ценам?

В Красноярске откроется еще один каток. Что по ценам?

9 декабря 2024, 02:06
Фото: 1MI.
В Красноярске скоро откроется шестой каток по счету — на стадионе «Рассвет». Об этом рассказали в соцсетях спортивной школы.

Ледовый каток на стадионе «Рассвет» откроется 10 декабря. Он расположен по адресу: улица Высотная, 2а.

Площадка будет работать со вторника по пятницу с 16:00 до 22:00. В субботу и воскресенье — с 12:00 до 22:00. Понедельник — выходной день.

Вход для детей от 7 до 14 будет стоить 50 рублей за час, для взрослых — 70 рублей. Для пенсионеров и детей до 7 лет вход свободный.

Взять коньки в прокат для детей можно будет за 100 рублей в час, для взрослых — за 120 рублей.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Развлечения#Красноярск#Отдых#Открытие#Каток
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