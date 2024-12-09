В Красноярске откроется еще один каток. Что по ценам?

Posted 9 декабря, 02:06
Published 9 декабря, 02:06
Modified 9 декабря, 02:06
Updated 9 декабря, 02:06
Ледовый каток на стадионе «Рассвет» откроется 10 декабря. Он расположен по адресу: улица Высотная, 2а.
Площадка будет работать со вторника по пятницу с 16:00 до 22:00. В субботу и воскресенье — с 12:00 до 22:00. Понедельник — выходной день.
Вход для детей от 7 до 14 будет стоить 50 рублей за час, для взрослых — 70 рублей. Для пенсионеров и детей до 7 лет вход свободный.
Взять коньки в прокат для детей можно будет за 100 рублей в час, для взрослых — за 120 рублей.