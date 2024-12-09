В Красноярске пройдет Кубок Мельниченко по футболу

Специальным событием Кубка Мельниченко станет «Звездный матч» между легендами сборной России по футболу и игроками Медийной футбольной лиги. Для болельщиков предусмотрены автограф-сессии и мастер-классы от Егора Титова, Дмитрия Сычева, Дениса Глушакова, Юрия Жиркова, Владимира Быстрова, Артемия Плетнёва (Forzarezor), Михаила Прокопьева (Прокоп), Ромео Нту (Мбэйпа), Фёдора Маслова (Федос), Виктора Блатова (Блат). Зрителями матча станут не только сотрудники компаний СУЭК и СГК и члены их семей, но и воспитанники красноярских спортшкол, дети с ограниченными возможностями здоровья. За ходом Кубка Мельниченко можно будет наблюдать и на официальном сайте турнира, где будет организована официальная трансляция.