В Красноярске пройдет Кубок Мельниченко по футболу

Posted 9 декабря, 08:00
Published 9 декабря, 08:00
Modified 9 декабря, 08:02
Updated 9 декабря, 08:02
Межкорпоративное спортивное мероприятие, получившее название «Кубок Мельниченко», примет футбольная арена «Енисея». Фестиваль соберет 10 команд от предприятий, состоящих из более чем 200 любителей самого популярного в мире спорта, и около тысячи болельщиков, представленных в первую очередь членами семей игроков.
«Поддержка здорового и спортивного образа жизни — это одна из приоритетных задач Фонда, которая позволяет нам развивать территории присутствия, и мы стремимся вовлечь в активный образ жизни как можно больше людей всех возрастов. Именно по этой причине мы проводим первый Кубок Мельниченко в формате семейного спортивного фестиваля, где найдутся возможности проявить себя и для детей, и для ветеранов наших предприятий. Мы хотим, чтобы наши сотрудники погрузились в атмосферу большого футбола, поэтому турнир пройдёт на настоящей футбольной арене, а в команды предприятий войдут футбольные звёзды», — рассказала генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева.
Командные соревнования и отдельные конкурсы с участием сотрудников компаний и их семей состоятся в различных дисциплинах, в числе которых футбол 5×5, 3×3, 2×2, 1×1, битва вратарей, пенальти и буллиты, теннисболл и квиз. В состав команд войдут также дети и ветераны угольной и энергетической отраслей. Главной особенностью Кубка станет участие в командах предприятий звезд профессионального и медиафутбола.
Специальным событием Кубка Мельниченко станет «Звездный матч» между легендами сборной России по футболу и игроками Медийной футбольной лиги. Для болельщиков предусмотрены автограф-сессии и мастер-классы от Егора Титова, Дмитрия Сычева, Дениса Глушакова, Юрия Жиркова, Владимира Быстрова, Артемия Плетнёва (Forzarezor), Михаила Прокопьева (Прокоп), Ромео Нту (Мбэйпа), Фёдора Маслова (Федос), Виктора Блатова (Блат). Зрителями матча станут не только сотрудники компаний СУЭК и СГК и члены их семей, но и воспитанники красноярских спортшкол, дети с ограниченными возможностями здоровья. За ходом Кубка Мельниченко можно будет наблюдать и на официальном сайте турнира, где будет организована официальная трансляция.
«Интерес к футболу объединяет миллионы людей по всему миру, и сотрудники наших предприятий не являются исключением. Уверен, что „Кубок Мельниченко“ в Красноярске покажет, что в Сибири по-настоящему любят футбол и умеют в него играть. Для наших коллег из разных городов этот спортивный праздник станет отличной возможностью для общения, повышения командного духа и продвижения здорового образа жизни. Особенно отрадно, что широкий формат мероприятия позволяет принять участие и семьям, включая детей и представителей пожилого поколения, что особенно важно в Год Семьи в России», — отметил генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко.