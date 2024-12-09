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Posted 9 декабря, 07:44

Published 9 декабря, 07:44

Modified 9 декабря, 10:26

Updated 9 декабря, 10:26

В Красноярске водитель сбил сразу трех человек на переходе

В Красноярске водитель сбил сразу трех человек на переходе

9 декабря 2024, 07:44
Фото: ЧП Красноярск.
На улице Железнодорожников в Красноярске легковушка сбила трех человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Видео ДТП от 9 декабря публикует «ЧП Красноярск». На кадрах видно, как машины останавливаются перед переходом, затем по дороге идут люди. В это время белая легковушка сбивает трех человек. Один из них сильно ударяется об капот и падает на асфальт.

К машине подбегают другие и начинают разговаривать с водителем, вскоре они отходят на обочину.

Видео: ЧП Красноярск.

Телеграм-канал пишет, что водитель якобы скрылся.

Обновление: В ГАИ сообщили, что водитель «Тойоты» проехал на красный сигнал светофора. В больницу после ДТП обратилась 31-летняя девушка.

После аварии водитель скрылся с места ДТП. Инспекторы выяснили, что за рулем был 49-летний красноярец, которого ранее лишали водительских прав. Он мог быть пьян — известно, что мужчина отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

На него составили несколько административных протоколов: за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью; за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования.

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