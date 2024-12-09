В Красноярске водитель сбил сразу трех человек на переходе

Posted 9 декабря, 07:44
Published 9 декабря, 07:44
Modified 9 декабря, 10:26
Updated 9 декабря, 10:26
Видео ДТП от 9 декабря публикует «ЧП Красноярск». На кадрах видно, как машины останавливаются перед переходом, затем по дороге идут люди. В это время белая легковушка сбивает трех человек. Один из них сильно ударяется об капот и падает на асфальт.
К машине подбегают другие и начинают разговаривать с водителем, вскоре они отходят на обочину.
Телеграм-канал пишет, что водитель якобы скрылся.
Обновление: В ГАИ сообщили, что водитель «Тойоты» проехал на красный сигнал светофора. В больницу после ДТП обратилась 31-летняя девушка.
После аварии водитель скрылся с места ДТП. Инспекторы выяснили, что за рулем был 49-летний красноярец, которого ранее лишали водительских прав. Он мог быть пьян — известно, что мужчина отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.
На него составили несколько административных протоколов: за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью; за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования.