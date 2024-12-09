В Красноярске водитель сбил сразу трех человек на переходе

Видео ДТП от 9 декабря публикует «ЧП Красноярск». На кадрах видно, как машины останавливаются перед переходом, затем по дороге идут люди. В это время белая легковушка сбивает трех человек. Один из них сильно ударяется об капот и падает на асфальт.