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Posted 9 декабря, 03:52

Published 9 декабря, 03:52

Modified 9 декабря, 03:52

Updated 9 декабря, 03:52

В Красноярске за 100 млн продают трехуровневую квартиру с сауной и библиотекой

В Красноярске за 100 млн продают трехуровневую квартиру с сауной и библиотекой

9 декабря 2024, 03:52
Фото: elitekrsk.ru.
В Красноярске на улице Карла Маркса за 100 миллионов рублей продают 7-комнатную квартиру. Объявление опубликовали на сайте «Элитный Красноярск».

Трехуровневая квартира расположена в премиальном кирпичном доме, в котором всего 7 квартир. Площадь двух жилых этажей составляет 314 квадратных метров, площадь мансардного этажа — 120 квадратов.

В описании указано, что на первом этаже находится гостиная, совмещенная с кухней, три отдельных спальни, туалет для ребенка, лондри и туалет для гостей.

На втором этаже — спальня с гардеробной и ванной комнатой, а также библиотека с камином. На мансардном этаже находится сауна и зона отдыха.

Фото: elitekrsk.ru
«Основной ремонт в квартире окончен, осталось самое приятное — создать интерьер по вашему вкусу».

Автор объявления отмечает, что из квартиры открывается вид на часовню Параскевы Пятницы и «Красноярские Столбы».

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