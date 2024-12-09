В Красноярске за 100 млн продают трехуровневую квартиру с сауной и библиотекой

Posted 9 декабря, 03:52
Published 9 декабря, 03:52
Modified 9 декабря, 03:52
Updated 9 декабря, 03:52
Трехуровневая квартира расположена в премиальном кирпичном доме, в котором всего 7 квартир. Площадь двух жилых этажей составляет 314 квадратных метров, площадь мансардного этажа — 120 квадратов.
В описании указано, что на первом этаже находится гостиная, совмещенная с кухней, три отдельных спальни, туалет для ребенка, лондри и туалет для гостей.
На втором этаже — спальня с гардеробной и ванной комнатой, а также библиотека с камином. На мансардном этаже находится сауна и зона отдыха.
«Основной ремонт в квартире окончен, осталось самое приятное — создать интерьер по вашему вкусу».
Автор объявления отмечает, что из квартиры открывается вид на часовню Параскевы Пятницы и «Красноярские Столбы».