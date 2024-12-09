В Красноярском крае мужчина начал отстреливать голубей из пневматики

Posted 9 декабря, 02:51
Published 9 декабря, 02:51
Modified 9 декабря, 02:51
Updated 9 декабря, 02:51
Жительница Минусинска рассказала изданию «Взгляд инфо», что один из ее соседей отстреливает голубей из пневматического оружия. Женщина отметила, что разговоры заканчиваются ссорами и мужчина продолжает убивать птиц.
«Проспекту Мира» в МВД рассказали, что сотрудники полиции Минусинска в курсе случившегося.
«Материал в установленном порядке зарегистрирован в дежурной части. Сейчас выяснением обстоятельств и поиском предполагаемого злоумышленника занимаются участковые.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством».