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Posted 9 декабря, 02:51

Published 9 декабря, 02:51

Modified 9 декабря, 02:51

Updated 9 декабря, 02:51

В Красноярском крае мужчина начал отстреливать голубей из пневматики

В Красноярском крае мужчина начал отстреливать голубей из пневматики

9 декабря 2024, 02:51
Фото: t.me/vzglyad_info.
В Красноярском крае жители Минусинска пожаловались на своего соседа. Мужчина начал отстреливать голубей.

Жительница Минусинска рассказала изданию «Взгляд инфо», что один из ее соседей отстреливает голубей из пневматического оружия. Женщина отметила, что разговоры заканчиваются ссорами и мужчина продолжает убивать птиц.

«Проспекту Мира» в МВД рассказали, что сотрудники полиции Минусинска в курсе случившегося.

«Материал в установленном порядке зарегистрирован в дежурной части. Сейчас выяснением обстоятельств и поиском предполагаемого злоумышленника занимаются участковые.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством».
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Полиция#Оружие#Красноярский край#Стрельба#Минусинск#Птицы#Соседи#Голуби
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