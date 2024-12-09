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Posted 9 декабря, 01:44

Published 9 декабря, 01:44

Modified 9 декабря, 01:44

Updated 9 декабря, 01:44

В Красноярске и крае с 1 января вырастет плата за капремонт

В Красноярском крае с 1 января вырастет плата за капремонт. На сколько?

9 декабря 2024, 01:44
Фото: 1MI.

В Красноярске и крае с 1 января вырастет плата за капремонт

В Красноярске и крае с первого января 2025 года увеличится плата за капитальный ремонт. Минимальный размер взноса вырастет на 15%.

Проект постановления опубликован на сайте регионального правительства. Как указано в документе, в Красноярске и крае минимальный размер взноса за один квадратный метр для жителей домов высотой 1 и 2 этажа, а также в многоэтажках с лифтами составит 11 рублей 55 копеек. По действующему тарифу жители края платят 10 рублей 4 копейки.

Для жителей многоквартирных домов высотой 3 этажа и выше, не оборудованных лифтами, плата вырастет до 11,11 рублей за квадрат. На данный момент приходится платить 9 рублей 66 копеек.

Увеличится плата за капремонт в районах, приравненных к районам Крайнего Севера. Так, с 1 января 2025 года минимальный размер за квадрат вырастет до 13 рублей 17 копеек в домах высотой 1-2 этажа, а также в многоэтажках с лифтами. Для жителей многоэтажных домов без лифтов плата составит 12 рублей 58 копеек за один квадратный метр.

В районах Крайнего Севера для жильцов многоэтажек без лифтов плата за капремонт вырастет до 14 рублей 79 копеек за квадрат, в остальных случаях — до 15,40.

Проект постановления пока не принят. Сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

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