В Красноярском крае с 1 января вырастет плата за капремонт. На сколько?

Увеличится плата за капремонт в районах, приравненных к районам Крайнего Севера. Так, с 1 января 2025 года минимальный размер за квадрат вырастет до 13 рублей 17 копеек в домах высотой 1-2 этажа, а также в многоэтажках с лифтами. Для жителей многоэтажных домов без лифтов плата составит 12 рублей 58 копеек за один квадратный метр.