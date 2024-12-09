В Красноярском крае самая маленькая взятка составила 600 рублей. За что ее дали?

Posted 9 декабря, 05:35
Published 9 декабря, 05:35
Modified 9 декабря, 05:54
Updated 9 декабря, 05:54
Об этом на пресс-конференции 9 декабря рассказал прокурор края Роман Тютюник. Средний размер взятки по краю в 2024 году составил 813 тысяч рублей — в 2023 году это было 585,5 тысячи рублей.
Самая маленькая взятка в 2024 году — 600 рублей. Её получил врач-офтальмолог из Назаровского района. За эти деньги он пообещал оформить фиктивный больничный.
Самая большая взятка в этом году — 73 миллиона — её дали за «оказание содействия» в обеспечении победы компании в конкурсе на право заключения муниципальных контрактов на дорожно-строительные работы в Красноярске.
Вероятно, речь идет о взятке, которую, по версии следствия, получил экс-глава управления дорог и благоустройства города (УДИБ) Евгений Жвакин от через посредника частями получил от гендиректора «ПромСтроя» Декарда Ханагяна. Как сообщало следствия, взятка составляла более чем на 73 миллиона рублей.
За взятку, как полагает СК, руководитель УДИБ должен был помочь фирме победить в конкурсе на муниципальные контракты по дорожным работам в Красноярске.
Об этом стало известно в начале декабря 2024 года. Всех фигурантов отправили в СИЗО на два месяца.