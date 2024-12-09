В Шерегеше введут туристический налог. Сколько придется платить?

Posted 9 декабря, 07:43
Published 9 декабря, 07:43
Modified 9 декабря, 08:00
Updated 9 декабря, 08:00
Туристический налог — это новый обязательный платеж с выручки от гостиничной деятельности. Налог вводят вместо курортного сбора. Его должны платить компании и ИП, которые оказывают гостиничные услуги.
Решение о введении налога уже приняли в Омске, Новосибирске, Казани и других городах.
С 1 января 2025 года планируется введение туристического налога в Кемеровском и Новокузнецком городских округах, Кемеровском, Новокузнецком, Прокопьевском, Промышленновском муниципальных округах, городе-курорте «Шерегеш» и Каларском поселении.
Их выбрали из-за большого количества гостиниц, кемпингов и баз отдыха, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство туризма области.
Налог будет уплачиваться по месту нахождения гостиниц. Размер определят местные власти. Например, в Кемерове налог будет составлять 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки.