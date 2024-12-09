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Posted 9 декабря, 07:43

Published 9 декабря, 07:43

Modified 9 декабря, 08:00

Updated 9 декабря, 08:00

В Шерегеше введут туристический налог. Сколько придется платить?

В Шерегеше введут туристический налог. Сколько придется платить?

9 декабря 2024, 07:43
Фото: www.sheregesh.su.
На горнолыжном курорте Шерегеш и ещё в семи территориях Кемеровской области введут туристический налог.

Туристический налог — это новый обязательный платеж с выручки от гостиничной деятельности. Налог вводят вместо курортного сбора. Его должны платить компании и ИП, которые оказывают гостиничные услуги.

Решение о введении налога уже приняли в Омске, Новосибирске, Казани и других городах.

С 1 января 2025 года планируется введение туристического налога в Кемеровском и Новокузнецком городских округах, Кемеровском, Новокузнецком, Прокопьевском, Промышленновском муниципальных округах, городе-курорте «Шерегеш» и Каларском поселении.

Их выбрали из-за большого количества гостиниц, кемпингов и баз отдыха, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство туризма области.

Налог будет уплачиваться по месту нахождения гостиниц. Размер определят местные власти. Например, в Кемерове налог будет составлять 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки.

  • О намерении ввести налог в крае сообщали власти Ачинска. 26 сентября в администрации прошло совещание, где это обсуждали. Городские власти предлагают ввести турналог с 1 января 2025 года.
  • Еще турналог собирались ввести в одной из территорий Уярского района края, однако потом идею решили отложить из-за «стёба в соцсетях» и «критического» отношения местных жителей.
  • Красноярцы же введение таких налогов не поддерживают. Его назвали «неудачным решением».
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#София Штейнберг#Люди#Общество#Туризм#Налоги#Кемеровская область#Курорт#Туристический налог#Горнолыжный сезон
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