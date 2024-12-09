Владимир Ефимов рассказал о подготовке к строительству новой ветки метро в Москве

Posted 9 декабря, 17:24
Published 9 декабря, 17:24
Modified 9 декабря, 17:24
Updated 9 декабря, 17:24
По словам Владимира Ефимова, в настоящий момент на станции «ЗИЛ» осуществляются работы по выносу инженерных коммуникаций за пределы строительной зоны. Также идет подготовка территории к основному этапу реализации проекта. В районе, где станция Бирюлевской линии соединяется с Троицкой, специалисты приступили к монтажу ограждений котлована. Станция «ЗИЛ» будет мелкого заложения и островного типа, с центрально расположенной платформой и путями по бокам. Об этом пишет mos.ru.
Станция «ЗИЛ» будет находиться на пересечении проспекта Лихачева и улицы Братьев Рябушинских. Две станции с одинаковым названием окажутся конечными для своих соответствующих веток метрополитена — Троицкой и Бирюлевской.
Глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков сообщил, что станции «ЗИЛ» на Троицкой и Бирюлевской линиях, а также платформа Московского центрального кольца войдут в состав нового городского вокзала. Это существенно улучшит транспортное обслуживание для жителей стремительно развивающегося южного района столицы. Для удобства пассажиров будет организован общий вестибюль для перехода между станциями метро, который расположится близ входа в парк «Тюфелева роща», на пересечении проспекта Лихачева с улицей Лисицкого.
Бирюлевская линия метрополитена свяжет развивающуюся зону бывшего завода «ЗИЛ» с районами Западное и Восточное Бирюлево. Запуск этой линии значительно улучшит транспортное сообщение для жителей таких районов, как Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, а также Бирюлево Восточное и Западное. На новой линии планируется возведение десяти станций.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью на телеканалах «ТВ Центр» и «Москва 24» сообщил о том, что подготовительные работы по созданию Бирюлевской линии метрополитена активно продолжаются.