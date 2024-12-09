Владимир Ефимов рассказал о подготовке к строительству новой ветки метро в Москве

По словам Владимира Ефимова, в настоящий момент на станции «ЗИЛ» осуществляются работы по выносу инженерных коммуникаций за пределы строительной зоны. Также идет подготовка территории к основному этапу реализации проекта. В районе, где станция Бирюлевской линии соединяется с Троицкой, специалисты приступили к монтажу ограждений котлована. Станция «ЗИЛ» будет мелкого заложения и островного типа, с центрально расположенной платформой и путями по бокам. Об этом пишет mos.ru.