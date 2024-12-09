Якушев о проекте «Историческая память»: Важно воспитывать молодежь на примерах героев

По его словам, партийный проект «Историческая память» был создан как ответ нынешнего поколения следующему: необходимо крепко хранить историю и воспрепятствовать ее искажению. Он добавил, что по всей стране активисты занимаются сохранением и увековечиванием памяти о тех, чьи подвиги стали символом мужества и преданности Отечеству. На почтовых марках России увековечены имена 30 Героев России, а памятные таблички с их именами устанавливаются на зданиях, в том числе в школах по всей стране.