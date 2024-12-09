Posted 9 декабря, 18:26
Published 9 декабря, 18:26
Modified 9 декабря, 18:26
Updated 9 декабря, 18:26
В различных регионах страны прошли торжественные церемонии, на которых были представлены новые почтовые марки с изображениями современных героев России, установлены парты Героев, а ветераны специальной военной операции провели уроки мужества для школьников.
Врио секретаря генерального совета партии Владимир Якушев подчеркнул, что память о героических поступках как прошлого, так и настоящего является основой формирования патриотизма у молодежи. Об этом пишет mkset.ru.
По его словам, партийный проект «Историческая память» был создан как ответ нынешнего поколения следующему: необходимо крепко хранить историю и воспрепятствовать ее искажению. Он добавил, что по всей стране активисты занимаются сохранением и увековечиванием памяти о тех, чьи подвиги стали символом мужества и преданности Отечеству. На почтовых марках России увековечены имена 30 Героев России, а памятные таблички с их именами устанавливаются на зданиях, в том числе в школах по всей стране.
В рамках партийного проекта «Историческая память» были выпущены 10 новых марок, на которых изображены современные герои. Их общий тираж составил 450 тысяч экземпляров. Памятные мероприятия прошли в родных городах на родине этих героев, включая Санкт-Петербург, Благовещенск, Калининград, Махачкалу и другие.
Кроме этого, президент Российской Федерации Владимир Путин вручил «Золотую звезду» Героя России депутату Госдумы Дмитрию Саблину. Саблин, который командовал бригадой беспилотников, также продолжает активно участвовать в общественно-политической жизни.
Владимир Якушев отметил значимость признания заслуг участников спецоперации и их влияния на воспитание молодежи. Он также добавил, что ветераны СВО вступают в ряды партии, многие из них награждены высшими отличительными знаками за доблесть и мужество, сообщает сайт ER.RU.
«Но все защитники, и те, кто уже имеют статус ветерана СВО, и те, кто сегодня находятся на огневом рубеже и освобождают города и села Донбасса, — они все наши герои. Мы гордимся ими и всегда будем помнить о высокой цене победы», — сказал Якушев.
В этом году многие участники СВО стали депутатами, представляя интересы граждан в составе партии «Единая Россия». Более 300 бойцов прошли подготовку в высшей партийной школе. Депутаты, принимавшие участие в СВО, также будут участвовать в съезде «Единой России», запланированном на 14 декабря в Москве.