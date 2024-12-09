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Posted 9 декабря, 11:54

Published 9 декабря, 11:54

Modified 9 декабря, 12:05

Updated 9 декабря, 12:05

Жители попавшей под КРТ Николаевки снова записали обращение к Путину

Жители попавшей под КРТ Николаевки снова записали обращение к Путину

9 декабря 2024, 11:54
Фото: соцсети.
Жители Николаевки попросили Владимира Путина и правительство РФ пересмотреть закон о комплексном развитии территории. Они записали видеообращение к прямой линии.

Это не первое подобное обращение жителей микрорайона к Путину — в прошлом году они так же просили отменить закон о КРТ.

В этом году николаевцы снова напомнили о своем конфликте с застройщиками и городской администрацией — у них собираются изъять земли, на которых стоят частные дома, и застроить из многоэтажками. Но взамен предлагают компенсацию, которая не позволит им купать качественное жилье.

«Мы против грабительского изъятия наших земельных участков. Закон о КРТ должен улучшать качество жизни переселяемых жителей. На практике же, владельцы частных домовладений оказались вообще не защищены. Собственники получают компенсации по минимальным расценкам. Идет принудительное выселение и изъятие имущества. Сегодня мы практически дарим свои земельные участки коммерсантам-застройщикам. <…>. Нам предлагают подумать об облике города, и подарить наши земли, позаботиться об улучшении жизни всех остальных. А самим нам переехать в старые хрущевки с центральной канализацией», — рассказали красноярцы.
Видео: соцсети.

В департаменте градостроительства сообщили «Проспекту Мира», что застройщики подписали соглашения с 352-мя собственниками объектов, выкуплено около 150 домовладений. На встрече с представителями застройщиков, депутатов и мэрии побывали порядка 360 человек.

  • В середине октября жители Николаевки провели митинг против КРТ, где заявили, что мэр Владислав Логинов в прямом эфире «бессовестно врет» о том, что квадратный метр каждого дома в Николаевке оценивается в 140 тысяч рублей. Одна из жительниц заявила, что у нее есть официальные документы от застройщика, в которых указано, что квадратный метр оценивается в 41, 48 и 50 тысяч рублей. После этого против одной из жительниц завели административное дело за участие в «несогласованном» митинге.
  • Суды по КРТ все еще идут. Незадолго до предыдущего заседания суда николаевцы получили от полиции предостережение от участия в митингах. На заседание пришли несколько десятков человек.
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