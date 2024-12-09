Жители попавшей под КРТ Николаевки снова записали обращение к Путину

В этом году николаевцы снова напомнили о своем конфликте с застройщиками и городской администрацией — у них собираются изъять земли, на которых стоят частные дома, и застроить из многоэтажками. Но взамен предлагают компенсацию, которая не позволит им купать качественное жилье.