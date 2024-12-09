Жители попавшей под КРТ Николаевки снова записали обращение к Путину

Posted 9 декабря, 11:54
Published 9 декабря, 11:54
Modified 9 декабря, 12:05
Updated 9 декабря, 12:05
Это не первое подобное обращение жителей микрорайона к Путину — в прошлом году они так же просили отменить закон о КРТ.
В этом году николаевцы снова напомнили о своем конфликте с застройщиками и городской администрацией — у них собираются изъять земли, на которых стоят частные дома, и застроить из многоэтажками. Но взамен предлагают компенсацию, которая не позволит им купать качественное жилье.
«Мы против грабительского изъятия наших земельных участков. Закон о КРТ должен улучшать качество жизни переселяемых жителей. На практике же, владельцы частных домовладений оказались вообще не защищены. Собственники получают компенсации по минимальным расценкам. Идет принудительное выселение и изъятие имущества. Сегодня мы практически дарим свои земельные участки коммерсантам-застройщикам. <…>. Нам предлагают подумать об облике города, и подарить наши земли, позаботиться об улучшении жизни всех остальных. А самим нам переехать в старые хрущевки с центральной канализацией», — рассказали красноярцы.
В департаменте градостроительства сообщили «Проспекту Мира», что застройщики подписали соглашения с 352-мя собственниками объектов, выкуплено около 150 домовладений. На встрече с представителями застройщиков, депутатов и мэрии побывали порядка 360 человек.