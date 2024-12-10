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Posted 10 декабря, 09:36

Published 10 декабря, 09:36

Modified 10 декабря, 10:17

Updated 10 декабря, 10:17

17-летняя красноярка каталась на привязанной к машине плюшке и разбилась насмерть

17-летняя красноярка каталась на привязанной к машине плюшке и разбилась насмерть

10 декабря 2024, 09:36
Фото: ТВК.
В Красноярске две девушки разбились, катаясь на привязанной к машине плюшке в районе кластера «Радуга». 17-летняя красноярка погибла, вторая — 20-летняя девушка — получила травмы.

В полиции уточнили, что двух девушек на проезде Вольный катал 27-летний водитель иномарки. В какой-то момент плюшка вылетела на встречку и ударилась о проезжающий мимо автомобиль.

Из-за полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте до приезда скорой. 20-летнюю красноярку госпитализировали с тяжелыми травмами.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

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#Владислав Савончик#Происшествия#ДТП#Красноярск#Погибла#Травмы#Госпитализация
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