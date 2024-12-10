17-летняя красноярка каталась на привязанной к машине плюшке и разбилась насмерть

Posted 10 декабря, 09:36
Published 10 декабря, 09:36
Modified 10 декабря, 10:17
Updated 10 декабря, 10:17
В полиции уточнили, что двух девушек на проезде Вольный катал 27-летний водитель иномарки. В какой-то момент плюшка вылетела на встречку и ударилась о проезжающий мимо автомобиль.
Из-за полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте до приезда скорой. 20-летнюю красноярку госпитализировали с тяжелыми травмами.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).