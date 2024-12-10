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Posted 10 декабря, 09:07

Published 10 декабря, 09:07

Modified 10 декабря, 09:14

Updated 10 декабря, 09:14

Авито тестирует новый сервис доставки товаров из-за рубежа, начав с Китая

Авито тестирует новый сервис доставки товаров из-за рубежа, начав с Китая

10 декабря 2024, 09:07
Фото: 1MI.
В тестовом режиме будет доступно около 200 000 товаров — одежда, обувь, аксессуары, товары для дома и инструменты. Доставка осуществляется «Почтой России» бесплатно для покупателей.

Продавцы, предлагающие товары из-за рубежа, отмечены специальным значком, и полностью возьмут на себя вопросы, связанные с логистикой и таможенным оформлением, а сделки защищены системой «Безопасной сделки» Авито. Среднее время доставки составляет 2-3 недели.

Компания подчеркивает, что это расширяет ассортимент платформы, предлагая покупателям доступ к оригинальным брендовым товарам, не представленным в России.

После завершения пилотного проекта Авито планирует масштабировать сервис, добавив новые страны и логистических партнёров.

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