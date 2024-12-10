Авито тестирует новый сервис доставки товаров из-за рубежа, начав с Китая

Продавцы, предлагающие товары из-за рубежа, отмечены специальным значком, и полностью возьмут на себя вопросы, связанные с логистикой и таможенным оформлением, а сделки защищены системой «Безопасной сделки» Авито. Среднее время доставки составляет 2-3 недели.