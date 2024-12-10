Буцаев назвал лучшие регионы в сфере обращения с ТКО в 2024 году

Глава РЭО отметил, что Дагестан, в котором активно строятся объекты по обращению с ТКО, в течение года поднялся сразу на 29 пунктов. Кроме того, на 20 строчек поднялась Архангельская область, где планируется построить три объекта общей мощностью 400 тысяч тонн обработки в год. Липецкая и Ленинградская области поднялись на 13 и 12 строк соответственно. В 2024 году в Ленинградской области заработал КПО «Кингисепп», а в Липецкой области строится предприятие по переработке ТКО.