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Posted 10 декабря, 16:02

Published 10 декабря, 16:02

Modified 10 декабря, 16:06

Updated 10 декабря, 16:06

Буцаев назвал лучшие регионы в сфере обращения с ТКО в 2024 году

Буцаев назвал лучшие регионы в сфере обращения с ТКО в 2024 году

10 декабря 2024, 16:02
Фото: 1MI.
Москва и Подмосковье, а также Нижегородская и Тульская области заняли три первых места в топ-20 регионов РФ в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Российский экологический оператор (РЭО) составил рейтинг в рамках номинации «Регионы России» «Зеленой премии — 2024».

Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что первые места вновь достались прошлогодним лидерам.

Глава РЭО отметил, что Дагестан, в котором активно строятся объекты по обращению с ТКО, в течение года поднялся сразу на 29 пунктов. Кроме того, на 20 строчек поднялась Архангельская область, где планируется построить три объекта общей мощностью 400 тысяч тонн обработки в год. Липецкая и Ленинградская области поднялись на 13 и 12 строк соответственно. В 2024 году в Ленинградской области заработал КПО «Кингисепп», а в Липецкой области строится предприятие по переработке ТКО.

По словам Буцаева, все регионы из топ-20 активно работали в направлении формирования благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО в Российской Федерации.

В рейтинг включены как статистические показатели, так и результаты соцопроса населения. Благодаря данному подходу можно проанализировать цифровые данные и дать объективную оценку уровню социального настроения и восприятия изменений в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом пишет karelinform.ru.

В статистических исследованиях РЭО используются собственные данные, электронная модель федеральной схемы обращения с ТКО, территориальные схемы, сведения федеральных и региональных органов власти, информация из цифровой системы «РЭО Радар» и анкета участника «Зеленого рейтинга» (с верификацией).

В текущем году оценка работы в регионах производилась по таким критериям, как своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с отходами; охват населения раздельным сбором отходов (РСО); динамика показателей обработки и утилизации ТКО; дефицит мощностей по размещению отходов; соответствие территориальной схемы региона правилам, установленным в рамках постановления Правительства России от 22.09.2018 № 1130; регулярность оказания услуг по обращению с ТКО; образовательная, просветительская и разъяснительная работа с гражданами, проведение региональных экоакций и мероприятий, работа с волонтерскими организациями; уровень удовлетворенности социума обращением с ТКО в регионе.

Рейтинг составлен по результатам, полученным в течение 11 месяцев текущего года. Лидеров отметят «Зеленой премией».

#Общество
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