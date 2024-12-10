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Posted 10 декабря, 17:23

Published 10 декабря, 17:23

Modified 10 декабря, 17:23

Updated 10 декабря, 17:23

Денис Буцаев: РЭО назвал победителей «Зеленой премии» этого года

Денис Буцаев: РЭО назвал победителей «Зеленой премии» этого года

10 декабря 2024, 17:23
Фото: Изображение Midjourney.
Российский экологический оператор (РЭО) подвел итоги «Зеленой премии — 2024», наградив победителей. В этом году на конкурс поступила 13 561 заявка от представителей бизнеса, общественных и волонтерских организаций, активных граждан, блогеров и юных натуралистов.

Лауреаты получили денежные призы на общую сумму 9 миллионов рублей.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что, объявляя о проведении «Зеленой премии» в первый раз, в компании стремились подчеркнуть, что каждый способен внести значимый вклад в защиту природы своей страны. Не имеет значения, идет ли речь о небольшой местной инициативе или масштабном федеральном проекте, их общая задача состоит в том, чтобы изменить отношение людей к окружающей среде и повысить экологическую осознанность, пишет 56orb.ru.

Буцаев также рассказал, что не ожидал, что за три года премия станет настолько масштабной: в этом году жюри тщательно оценило более 13 тысяч проектов, представленных в тринадцати различных номинациях.

«Для нас важен каждый участник, ведь именно их стремление и инициатива двигают нас вперед. Мы искренне благодарны всем за участие и желаем успехов в будущем. А победителям хотим выразить самые тёплые поздравления!», — сказал глава РЭО.

В 2024 году жюри оценивало проекты по трем направлениям: общественному, профессиональному и юннатскому в рамках тринадцати номинаций. Специальная номинация «Регионы России», также известная как «Зеленый рейтинг», была проведена согласно методологии РЭО, которая основывается на статистических данных и результатах опросов населения.

Победителям были вручены денежные призы от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. В общей сложности участникам было выделено 9 миллионов рублей для реализации их проектов. В общественный трек вошло пять номинаций. В категории «Экологические лидеры» выбраны три победителя, которым предоставят гранты по 1 000 000 рублей. В номинации «Экологическая семья» вручат сертификат на 500 тысяч рублей для семьи на путешествие. В «Экологических центрах» также определены три победителя с грантами по 500 000 рублей. В номинации «Экологическое предпринимательство» одержали победу три участника, которые получат гранты по 500 000 рублей. В категории «Студенчество» победили 10 участников, каждый из которых получит стипендию в размере 150 000 рублей. В трек «Зеленая премия. Юннаты» вошла номинация «Лидеры юннатов» с пятью победителями, которым будут предоставлены гранты по 200 000 рублей.

В состав жюри вошли представители государственных организаций, занимающихся экологическими вопросами, участники сферы по обращению с отходами, а также представители науки и бизнеса наряду с популярными спортсменами и артистами. Они выбрали наиболее успешные проекты, которые продемонстрировали значительный масштаб и активное вовлечение граждан, а также потенциал для внедрения на всей территории страны.

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