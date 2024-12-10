Денис Буцаев: РЭО назвал победителей «Зеленой премии» этого года

Победителям были вручены денежные призы от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. В общей сложности участникам было выделено 9 миллионов рублей для реализации их проектов. В общественный трек вошло пять номинаций. В категории «Экологические лидеры» выбраны три победителя, которым предоставят гранты по 1 000 000 рублей. В номинации «Экологическая семья» вручат сертификат на 500 тысяч рублей для семьи на путешествие. В «Экологических центрах» также определены три победителя с грантами по 500 000 рублей. В номинации «Экологическое предпринимательство» одержали победу три участника, которые получат гранты по 500 000 рублей. В категории «Студенчество» победили 10 участников, каждый из которых получит стипендию в размере 150 000 рублей. В трек «Зеленая премия. Юннаты» вошла номинация «Лидеры юннатов» с пятью победителями, которым будут предоставлены гранты по 200 000 рублей.