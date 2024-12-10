Девелоперы предложили ввести в России жилищные сертификаты для взносов по ипотеке

Posted 10 декабря, 12:26
Published 10 декабря, 12:26
Modified 10 декабря, 12:28
Updated 10 декабря, 12:28
По данным ВЦИОМ, 52% россиян нуждаются в улучшении жилищных условий — это 76 миллионов человек. При этом, согласно исследованию РБК, 40% желающих взять ипотеку не имеют средств на первоначальный взнос. Высокая ключевая ставка тоже мало кому поможет в накоплении средств — по данным Агентства страхования вкладов, 90% населения меньше 1 миллиона рублей.
«В этих условиях мы предлагаем разработать программу, при которой денежные средства участников инвестируются в государственные проекты. Таким образом, государство получит от граждан дополнительное финансирование, а они — поддержку государства в вопросе ипотечного кредитования», — объясняет Азизов.
Схема предлагается следующая. Любой желающий гражданин РФ подает заявку на участие в ЖНС своему работодателю. Работодатель в свою очередь ежемесячно переводит из зарплаты участника деньги на спецсчет для первоначального взноса в банке. Средства со спецсчета нельзя снять, но можно вносить дополнительные, чтобы ускорить накопление.
«Денежные средства переходят в управление государства и инвестируются в облигации федерального займа (ОФЗ) или другие низкорисковые ценные бумаги, которые гарантируются правительством РФ. Участник ЖНС получает доход от вложений, а также возможность воспользоваться льготной ипотечной программой», — поясняет директор по ипотечным продажам.
Азизов приводит расчеты. При ежемесячном взносе в 30 тысяч рублей и доходности до 30% годовых за счет госинвестирования с помощью ЖНС можно накопить 1,5 млн рублей за три года, 3,8 млн за пять, а за семь лет — 7,5 миллиона рублей. Таким образом, при стоимости квартиры в 12 миллионов рублей и первоначальном взносе в 7,5 млн, по льготной ипотеке в 8% на 30 лет ежемесячный платеж составит чуть более 32 тысяч.
Красноярские застройщики оценили программу сертификатов.
«Если у людей будет возможность накопить, то это будет стимулировать их откладывать, а также вырабатывать привычку к будущим ипотечным платежам. Риски уменьшаются и для экономики в целом — ведь у людей будет тот самый первоначальный взнос», — говорит директор по продажам и маркетингу компании «Конструктив девелопмент» Анна Гордеева.
Руководитель центра ипотечного кредитования «Альфа Банка» Ирина Трифоненкова тоже считает сертификаты действенным рабочим инструментом.
«Люди будут заранее понимать, что в текущих реалиях это единственный способ накопить на квартиру и получить ипотеку. Тем более такая практика уже давно есть в других странах, например, в Казахстане. Так, в Казахстане такая программа существует уже много лет 20», — рассказывает Трифоненкова.
Как пояснил директор по ипотечным продажам «А101», пока ЖНС только посчитанный концепт.
«Дальше предложение будет представлено на различных ипотечных конференциях по всей России. Нужно, чтобы власти увидели наше предложение, проанализировали его и взяли в работу. Концепция ЖНС появилась из большого прямого общения с покупателями, прямого взаимодействия с банками и банковскими продуктами. Поэтому мы уверены в актуальности нашего предложения», — подытожил Рустам Азизов.