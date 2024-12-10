Девелоперы предложили ввести в России жилищные сертификаты для взносов по ипотеке

Азизов приводит расчеты. При ежемесячном взносе в 30 тысяч рублей и доходности до 30% годовых за счет госинвестирования с помощью ЖНС можно накопить 1,5 млн рублей за три года, 3,8 млн за пять, а за семь лет — 7,5 миллиона рублей. Таким образом, при стоимости квартиры в 12 миллионов рублей и первоначальном взносе в 7,5 млн, по льготной ипотеке в 8% на 30 лет ежемесячный платеж составит чуть более 32 тысяч.