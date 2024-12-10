Для красноярцев составили три маршрута для прогулок по новой лестнице в Удачном

Posted 10 декабря, 12:55
Published 10 декабря, 12:55
Modified 10 декабря, 12:57
Updated 10 декабря, 12:57
О маршрутах рассказали в туристском информационном центре края — маршруты отличаются точкой старта.
Первый. Старт от лестницы в Удачном. Это самый протяженный и спортивный маршрут до визит-центра Серебряный лог. Примерное время в пути — 1,5 часа.
Второй. Старт от коттеджного посёлка Горный. Там, пишут в центре, появилась новая беседка — прямо за ней начинается лестница. Путь до визит-центра займет около 40 минут.
Третий. Старт от Серебряного лога. Сначала нужно пройтись немного по лесному массиву до лестницы. Дорожка протоптана, но можно открыть приложение «Красхайкинг», чтобы не потеряться. Новую лестницу можно увидеть сразу, как дойдете до кострища.
На протяжении всех маршрутов стоят информационные стенды с картой эко-парка «Гремячая грива» — заблудиться будет трудно.