Для красноярцев составили три маршрута для прогулок по новой лестнице в Удачном

Третий. Старт от Серебряного лога. Сначала нужно пройтись немного по лесному массиву до лестницы. Дорожка протоптана, но можно открыть приложение «Красхайкинг», чтобы не потеряться. Новую лестницу можно увидеть сразу, как дойдете до кострища.