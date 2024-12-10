prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 18:28

Published 10 декабря, 18:28

Modified 10 декабря, 18:28

Updated 10 декабря, 18:28

Ефимов представил 6 опубликованных Москвой проектов комплексного развития территорий

Ефимов представил 6 опубликованных Москвой проектов комплексного развития территорий

10 декабря 2024, 18:28
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Несколько недель назад на официальном сайте столичного правительства было опубликовано шесть проектов решений о реорганизации участков суммарной площадью 42,6 гектара. Такое решение прокомментировал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как сообщает stroi.mos.ru, в шести опубликованных новых проектах комплексного развития территорий прописано возведение более 928,4 тысячи квадратных метров жилых, коммерческих и социальных объектов. Каждый из таких проектов внимательно прорабатывает городская администрация, а итогом этой работы становится строительство жилых сбалансированных кварталов с нужной для жильцов инфраструктурой, а также многофункциональных деловых центров, которые предоставляют тысячи рабочих мест. Объемы инвестирования шести проектов будут составлять 273 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации — 4,2 миллиарда рублей. Владимир Ефимов пообещал, что после завершения всех работ в разных районах Москвы появятся приблизительно 8,4 тысячи рабочих мест.

Участки находятся в шести районах города в непосредственной близости от станций метро, МЦК, МЦД, крупных магистралей. Все правообладатели площадок и находящихся на их территории объектов недвижимости получили письма, в которых содержится предложение подписать договоры о комплексном развитии территорий.

Министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что согласно проектам решений на шести площадках появятся 503,5 тысячи квадратных метров нового жилья, 424,9 тысячи квадратных метров коммерческих и производственных объектов. Отдельно он упомянул о строительстве научно-производственного кластера в Зеленограде. Новые микрорайоны планируют благоустроить, озеленить, подвести к ним новые ветки улично-дорожной сети.

Программа КРТ подразумевает строительство многофункциональных городских кварталов, в которых на месте заброшенных промзон и ненужных городу земельных участков появятся дороги, будут построены современные городские кварталы, общественно-деловые и спортивные объекты, сопутствующая социальная инфраструктура. На сегодняшний день в Москве разрабатываются и реализуются в общей сложности 236 проектов КРТ суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров. Такая деятельность была развернута по инициативе мэра города Сергея Собянина.

#Общество#Москва
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика