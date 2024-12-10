Ефимов представил 6 опубликованных Москвой проектов комплексного развития территорий

Posted 10 декабря, 18:28
Published 10 декабря, 18:28
Modified 10 декабря, 18:28
Updated 10 декабря, 18:28
Как сообщает stroi.mos.ru, в шести опубликованных новых проектах комплексного развития территорий прописано возведение более 928,4 тысячи квадратных метров жилых, коммерческих и социальных объектов. Каждый из таких проектов внимательно прорабатывает городская администрация, а итогом этой работы становится строительство жилых сбалансированных кварталов с нужной для жильцов инфраструктурой, а также многофункциональных деловых центров, которые предоставляют тысячи рабочих мест. Объемы инвестирования шести проектов будут составлять 273 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации — 4,2 миллиарда рублей. Владимир Ефимов пообещал, что после завершения всех работ в разных районах Москвы появятся приблизительно 8,4 тысячи рабочих мест.
Участки находятся в шести районах города в непосредственной близости от станций метро, МЦК, МЦД, крупных магистралей. Все правообладатели площадок и находящихся на их территории объектов недвижимости получили письма, в которых содержится предложение подписать договоры о комплексном развитии территорий.
Министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что согласно проектам решений на шести площадках появятся 503,5 тысячи квадратных метров нового жилья, 424,9 тысячи квадратных метров коммерческих и производственных объектов. Отдельно он упомянул о строительстве научно-производственного кластера в Зеленограде. Новые микрорайоны планируют благоустроить, озеленить, подвести к ним новые ветки улично-дорожной сети.
Программа КРТ подразумевает строительство многофункциональных городских кварталов, в которых на месте заброшенных промзон и ненужных городу земельных участков появятся дороги, будут построены современные городские кварталы, общественно-деловые и спортивные объекты, сопутствующая социальная инфраструктура. На сегодняшний день в Москве разрабатываются и реализуются в общей сложности 236 проектов КРТ суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров. Такая деятельность была развернута по инициативе мэра города Сергея Собянина.