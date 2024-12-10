Ефимов представил 6 опубликованных Москвой проектов комплексного развития территорий

Как сообщает stroi.mos.ru, в шести опубликованных новых проектах комплексного развития территорий прописано возведение более 928,4 тысячи квадратных метров жилых, коммерческих и социальных объектов. Каждый из таких проектов внимательно прорабатывает городская администрация, а итогом этой работы становится строительство жилых сбалансированных кварталов с нужной для жильцов инфраструктурой, а также многофункциональных деловых центров, которые предоставляют тысячи рабочих мест. Объемы инвестирования шести проектов будут составлять 273 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации — 4,2 миллиарда рублей. Владимир Ефимов пообещал, что после завершения всех работ в разных районах Москвы появятся приблизительно 8,4 тысячи рабочих мест.