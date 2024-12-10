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Posted 10 декабря, 09:15

Published 10 декабря, 09:15

Modified 10 декабря, 09:19

Updated 10 декабря, 09:19

«Идиотская затея»: красноярцы начали раскупать змей перед Новым годом

«Идиотская затея»: красноярцы начали раскупать змей перед Новым годом

10 декабря 2024, 09:15
Фото: 2gis.ru.
В красноярских зоомагазинах перед Новым годом вырос спрос на змей.

Согласно восточному гороскопу, 2025 год пройдет под знаком зеленой деревянной змеи.

Сотрудница зоомагазина на Центральном рынке рассказала корреспонденту «ПМ», что в преддверии праздника красноярцы раскупили всех полозов из семейства ужовых. Один полоз стоит 8 000 рублей.

Видео: prmira.ru.
«Сейчас у нас в наличии есть только ужи. Один стоит 2,5 тысячи рублей. До этого у нас были полозы, но красноярцы их полностью раскупили.
Они более нарядные и разноцветные: есть красные и оранжевые. Ужи все-таки не такие красивые».

В зоомагазине Zoopet ответили, что перед Новым годом красноярцы действительно стали больше интересоваться и спрашивать, есть ли в наличии змеи. Сейчас в магазине продают обычных полозов, один стоит 6 000 рублей. Террариум стоит от 5 000 рублей.

Представительница магазина «ХвостУшки» тоже сказала «ПМ», что за последнее время спрос на рептилий увеличился. Однако там не заметили повышенного интереса к змеям.

«Я бы не сказала, что змеи расходятся как горячие пирожки. В неделю удается продавать по одному полозу. Скорее всего, спрос вырастет в последнюю неделю декабря.
Мы продаем только полозов, потому что они лучше всего подходят для новичков. Они просты в содержании и не вырастают до гигантских размеров. К трем годам полоз достигает 120 сантиметров в длину.
Более того, у них нет зубов и они не ядовиты. К тому же, полозы не агрессивны и питаются только мышами».

В магазине сказали, что сейчас у них в наличии есть 5 полозов. Некоторые из Красноярского края, другие — из Москвы. За одного просят 6 500 рублей.

Но представитель красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Олег Чипура в разговоре с «Проспектом Мира» заявил, что содержать змей достаточно проблематично.

«Змеи — хищники и их нужно кормить живым кормом (мышами, кроликами). Где все это люди будут брать? Травоядных змей не бывает и в этом главная проблема.
Содержать змей тоже достаточно проблематично, так как для них нужно сделать террариум, где всегда будет вода и достаточно влажно».

По словам Олега Чипуры, содержать полозов легче, чем любых других экзотических змей, ведь они не ядовитые. При этом определенные проблемы с их содержанием все равно есть.

Он считает, что не стоит импульсивно или только из-за праздника покупать животных.

«Каждый Новый год люди покупают животных, а потом не знают, куда их пристроить. Поэтому дарить животных, это не просто плохая идея, а идиотская».
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