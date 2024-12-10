«Идиотская затея»: красноярцы начали раскупать змей перед Новым годом

В зоомагазине Zoopet ответили, что перед Новым годом красноярцы действительно стали больше интересоваться и спрашивать, есть ли в наличии змеи. Сейчас в магазине продают обычных полозов, один стоит 6 000 рублей. Террариум стоит от 5 000 рублей.