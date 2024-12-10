Когда и где в Красноярске пройдут новогодние ёлки для детей? Вот афиша

Posted 10 декабря, 09:57
Published 10 декабря, 09:57
Modified 10 декабря, 09:59
Updated 10 декабря, 09:59
Обзор мероприятий сделали наши коллеги из «КП-Красноярск». Вот подборка с ценами и датами.
В программе встреча с северными оленями, которые доставили в Красноярск главного волшебника и новогоднее настроение. Каждый поможет Деду Морозу с разбором писем и опустит в ящик своё. Вокруг ёлки пройдёт «Снежное» шоу, ярмарка.
Это будет праздничный интерактив — гостей будут ждать задания, танцы и фотосессия с героями. Организаторы заявляют, что погрузиться сказку смогут и взрослые.
По сюжету мероприятия, детям предстоит спасти Снегурочку от Ледяной королевы. Их ждут фокусы, шоу мыльных пузырей и испытания. Еще на ёлке пройдет фотосессия с героями.
Детей ждут хороводы, песни, танцы, локации с гостиной Деда Мороза, тронным залом Эренделла с красавицей ёлкой, волшебной поляной троллей, зачарованным лесом, где можно будет сделать фото на память.