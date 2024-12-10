Когда и где в Красноярске пройдут новогодние ёлки для детей? Вот афиша

В программе встреча с северными оленями, которые доставили в Красноярск главного волшебника и новогоднее настроение. Каждый поможет Деду Морозу с разбором писем и опустит в ящик своё. Вокруг ёлки пройдёт «Снежное» шоу, ярмарка.