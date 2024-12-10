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Posted 10 декабря, 09:57

Published 10 декабря, 09:57

Modified 10 декабря, 09:59

Updated 10 декабря, 09:59

Когда и где в Красноярске пройдут новогодние ёлки для детей? Вот афиша

Когда и где в Красноярске пройдут новогодние ёлки для детей? Вот афиша

10 декабря 2024, 09:57
Фото: 1MI.
Публикуем афишу новогодних ёлок для детей разных возрастов в Красноярске.

Обзор мероприятий сделали наши коллеги из «КП-Красноярск». Вот подборка с ценами и датами.

Сказочный терем Деда Мороза (4+)

  • Когда: с 10 декабря по 6 января
  • Где: 2-я Брянская, 34/1
  • Цены: 1880–3500 рублей в зависимости от дня и времени.

В программе встреча с северными оленями, которые доставили в Красноярск главного волшебника и новогоднее настроение. Каждый поможет Деду Морозу с разбором писем и опустит в ящик своё. Вокруг ёлки пройдёт «Снежное» шоу, ярмарка.

Новогодняя мега-вечеринка (0+)

  • Когда: 25, 26 и 27 декабря в 16:00
  • Где: Белинского, 8 — ТРЦ «Комсомолл»
  • Цены: 1200 рублей.

Это будет праздничный интерактив — гостей будут ждать задания, танцы и фотосессия с героями. Организаторы заявляют, что погрузиться сказку смогут и взрослые.

Ледяная королева (5+)

  • Когда: 30 декабря и 5 января в 10:15
  • Где: Белинского, 8
  • Цены: 1000 рублей — взрослый билет, 1500 рублей — детский, 2300 рублей — семейный.

По сюжету мероприятия, детям предстоит спасти Снегурочку от Ледяной королевы. Их ждут фокусы, шоу мыльных пузырей и испытания. Еще на ёлке пройдет фотосессия с героями.

Эльза Шоу. Новогодняя история (2+)

  • Когда: 28, 29 и 31 декабря и 2,3,4, 6 января
  • Где: Белинского, 8 — ТРЦ «Комсомолл»
  • Цены: от 1100 рублей.

Детей ждут хороводы, песни, танцы, локации с гостиной Деда Мороза, тронным залом Эренделла с красавицей ёлкой, волшебной поляной троллей, зачарованным лесом, где можно будет сделать фото на память.

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