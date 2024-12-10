Кому в Красноярске готовы платить зарплату до 500 тысяч?

Posted 10 декабря, 05:59
Published 10 декабря, 05:59
Modified 10 декабря, 06:01
Updated 10 декабря, 06:01
Рейтинг составил сервис SuperJob. Большую зарплату в октябре предлагают главному бухгалтеру — обещают платить от 130 тысяч рублей. Работник должен иметь опыт от трех лет и быть стрессоустойчивым.
Еще есть вакансия стоматолога с зарплатой от 150 тысяч рублей. Нужен опыт работы от года, умение работать на микроскопе и «позитивный взгляд на мир». Фирма обещает современные инструменты и обучение.
Далее идет вакансия руководителя отдела продаж с зарплатой от 150-200 тысяч. Будущему работнику предстоит работа в продажах металлообрабатывающего оборудования китайских производителей. Обещают командировки по России и заграницу и компенсацию 70% стоимости абонемента в спортзал. Нужен опыт работы от трех лет.
Сейчас еще ищут менеджера по продажам — обещают платить до 200 тысяч рублей. Обещают обучение, бонусы и официальное трудоустройство.
Последняя вакансия в топе с самой большой оплатой — врач стоматолог-ортопед с зарплатой до 500 тысяч рублей. Нужно высшее образование, минимум три года опыта и уметь вести медицинскую документацию.