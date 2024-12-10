Корнеры, вертикальная ферма, шефский рынок: каким будет гастроквартал у «Кванта»

В начале Горенский подробнее рассказал о ферме на фасаде, которую ранее анонсировали. Фасад «Артели» будет «единой зеленой вертикальной фермой» для выращивания овощей и зелени — его будет видно снаружи. Продукты с фермы можно будет сразу купить в квартале.