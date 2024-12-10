Корнеры, вертикальная ферма, шефский рынок: каким будет гастроквартал у «Кванта»

Posted 10 декабря, 07:11
Published 10 декабря, 07:11
Modified 10 декабря, 07:13
Updated 10 декабря, 07:13
Горенский дал интервью журналисту Анне Прохоровой. Его выложили на ютуб-канале института гастрономии СФУ.
В начале Горенский подробнее рассказал о ферме на фасаде, которую ранее анонсировали. Фасад «Артели» будет «единой зеленой вертикальной фермой» для выращивания овощей и зелени — его будет видно снаружи. Продукты с фермы можно будет сразу купить в квартале.
Гастроквартал внутри будет разделен на две части, объяснил Горенский. Первая — шефский рынок. Там «любой» сможет купить продукты, из которых «готовят в ресторанах».
Вторая — корнеры. Каждый корнер, по словам Горенского, будут курировать именитые шефы разных стран. В корнерах будут представлены разные кухни — китайская, узбекская, тайский, индийский и другие.
По словам Горенского, проект будет более доступны, чем «другие рестораны». В гастроквартале будут развивать стритфуд.
Еще в гастрорынок будет включено много онлайн-сервисов. Например, оформить заказ из корнера можно будет в приложении.
Открытие «Артели» запланировано на весну 2025 года.