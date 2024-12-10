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Posted 10 декабря, 07:11

Published 10 декабря, 07:11

Modified 10 декабря, 07:13

Updated 10 декабря, 07:13

Корнеры, вертикальная ферма, шефский рынок: каким будет гастроквартал у «Кванта»

Корнеры, вертикальная ферма, шефский рынок: каким будет гастроквартал у «Кванта»

10 декабря 2024, 07:11
Фото: институт гастрономии СФУ.
Соучредитель Bellini Алексей Горенский рассказал подробности про будущий гастрономический квартал «Артель» у «Кванта».

Горенский дал интервью журналисту Анне Прохоровой. Его выложили на ютуб-канале института гастрономии СФУ.

В начале Горенский подробнее рассказал о ферме на фасаде, которую ранее анонсировали. Фасад «Артели» будет «единой зеленой вертикальной фермой» для выращивания овощей и зелени — его будет видно снаружи. Продукты с фермы можно будет сразу купить в квартале.

Гастроквартал внутри будет разделен на две части, объяснил Горенский. Первая — шефский рынок. Там «любой» сможет купить продукты, из которых «готовят в ресторанах».

Фото: Bellini

Вторая — корнеры. Каждый корнер, по словам Горенского, будут курировать именитые шефы разных стран. В корнерах будут представлены разные кухни — китайская, узбекская, тайский, индийский и другие.

Фото: Bellini

По словам Горенского, проект будет более доступны, чем «другие рестораны». В гастроквартале будут развивать стритфуд.

Еще в гастрорынок будет включено много онлайн-сервисов. Например, оформить заказ из корнера можно будет в приложении.

Открытие «Артели» запланировано на весну 2025 года.

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