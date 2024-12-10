Красноярка отсудила около 200 тысяч у УК за рухнувшую на машину снежную глыбу

Все произошло в феврале 2023 года. Как рассказали в Роспотребнадзоре, глыба снега, сорвавшаяся с крыши многоэтажки, рухнула на припаркованный у подъезда автомобиль и смяла его крышу. Инцидент сняли камеры видеонаблюдения, а полицейские зафиксировали повреждения.