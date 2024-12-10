Красноярка отсудила около 200 тысяч у УК за рухнувшую на машину снежную глыбу

Posted 10 декабря, 01:59
Published 10 декабря, 01:59
Modified 10 декабря, 02:00
Updated 10 декабря, 02:00
Все произошло в феврале 2023 года. Как рассказали в Роспотребнадзоре, глыба снега, сорвавшаяся с крыши многоэтажки, рухнула на припаркованный у подъезда автомобиль и смяла его крышу. Инцидент сняли камеры видеонаблюдения, а полицейские зафиксировали повреждения.
За ремонт машины насчитали 117,5 тысяч рублей. Владелица автомобиля потребовала от УК «Континент», которая вовремя не убрала наледь и сосульки, возместить ущерб. Однако в компании ответили отказом и женщина обратилась в суд.
В итоге управляющая компания теперь должна выплатить красноярке больше 194 тысяч рублей, в том числе за ремонт машины и компенсацию морального вреда.
В Роспотребнадзоре отмечают, что представители УК «Континент» пытались обжаловать это решение, но их требования не удовлетворили.