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Posted 10 декабря, 01:59

Published 10 декабря, 01:59

Modified 10 декабря, 02:00

Updated 10 декабря, 02:00

Красноярка отсудила около 200 тысяч у УК за рухнувшую на машину снежную глыбу

Красноярка отсудила около 200 тысяч у УК за рухнувшую на машину снежную глыбу

10 декабря 2024, 01:59
Фото: 1MI.
В Красноярске управляющая компания заплатит местной жительнице около 200 тысяч рублей. Снежная глыба, упавшая с крыши дома, повредила машину красноярки.

Все произошло в феврале 2023 года. Как рассказали в Роспотребнадзоре, глыба снега, сорвавшаяся с крыши многоэтажки, рухнула на припаркованный у подъезда автомобиль и смяла его крышу. Инцидент сняли камеры видеонаблюдения, а полицейские зафиксировали повреждения.

За ремонт машины насчитали 117,5 тысяч рублей. Владелица автомобиля потребовала от УК «Континент», которая вовремя не убрала наледь и сосульки, возместить ущерб. Однако в компании ответили отказом и женщина обратилась в суд.

В итоге управляющая компания теперь должна выплатить красноярке больше 194 тысяч рублей, в том числе за ремонт машины и компенсацию морального вреда.

В Роспотребнадзоре отмечают, что представители УК «Континент» пытались обжаловать это решение, но их требования не удовлетворили.

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