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Posted 10 декабря, 10:25

Published 10 декабря, 10:25

Modified 10 декабря, 10:27

Updated 10 декабря, 10:27

КрасЖД запустила акцию «Путь твоей безопасности» для школьников

КрасЖД запустила акцию «Путь твоей безопасности» для школьников

10 декабря 2024, 10:25
Фото: КрасЖД.
Накануне зимних школьных каникул КрасЖД проводит в Красноярском крае и республике Хакасия профилактическую акцию по предупреждению травматизма на объектах железнодорожного транспорта — «Путь твоей безопасности».

Железнодорожники напомнят детям и подросткам основные правила поведения, чтобы предотвратить ситуации, в которых они могут получить травмы в зоне движения поездов. Для этого проводят серию профилактических и образовательных мероприятий в регионах — они будут проходить до 19 декабря.

Из Красноярска в Дивногорск совершит предновогодний спецрейс необычная электричка «Сказочный экспресс». Его пассажирами станут 300 учеников из пяти общеобразовательных школ, расположенных вблизи объектов транспортной инфраструктуры. Юные красноярцы и дивногорцы увидят спектакль о правилах безопасного поведения на железной дороге, поставленный в необычном формате — «театр в вагоне».

В Абакане тематические познавательные экскурсии для школьников и студентов пройдут в Музее истории КрасЖД. Ребята узнают, как устроена железная дорога, познакомятся с ее историей, посмотрят видеоролики, напоминающие о том, почему нельзя пересекать пути в наушниках, фотографироваться на фоне приближающихся поездов и подниматься на вагоны и опоры контактной сети со смертельно опасным напряжением в 27500 вольт.

Специалисты проведут уроки безопасности в детских образовательных учреждениях, расположенных рядом с магистралью. Они пройдут в необычном игровом формате.

КрасЖД призывает родителей и педагогов постоянно проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Важно, чтобы взрослые неукоснительно соблюдали их сами, подавая детям пример.

#Владислав Савончик
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