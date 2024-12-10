КрасЖД запустила акцию «Путь твоей безопасности» для школьников

В Абакане тематические познавательные экскурсии для школьников и студентов пройдут в Музее истории КрасЖД. Ребята узнают, как устроена железная дорога, познакомятся с ее историей, посмотрят видеоролики, напоминающие о том, почему нельзя пересекать пути в наушниках, фотографироваться на фоне приближающихся поездов и подниматься на вагоны и опоры контактной сети со смертельно опасным напряжением в 27500 вольт.