Появилось видео смертельной аварии с машиной и красноярками на плюшке

Posted 10 декабря, 11:58
Published 10 декабря, 11:58
Modified 10 декабря, 12:06
Updated 10 декабря, 12:06
Как сообщили в полиции, ДТП произошло вечером 9 декабря. Двух девушек катал 27-летний водитель «Хонды». В какой-то момент плюшка вылетела на встречку и ударилась о проезжающую мимо «Тойоту». Из-за полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте до приезда скорой. 20-летнюю красноярку госпитализировали с тяжелыми травмами.
«Установлено, что автомобиль „Тойота“ двигался без нарушений ПДД со скоростью менее 40 км/ч, что ниже разрешенной на этом участке и подтверждается изъятой записью видеорегистратора. Водители были проверены на месте, состояния алкогольного опьянения у них не выявлено», — сообщили в пресс-службе полиции.
Водителя «Хонды» задержали. Против него возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ему грозит до 5 лет колонии.
Известно, что за рулем «Тойоты», под которую попали красноярки, был водитель прокуратуры. В ведомстве говорили, что «с его стороны соблюдались все правила дорожного движения, скорость он не превышал».