Появилось видео смертельной аварии с машиной и красноярками на плюшке

Как сообщили в полиции, ДТП произошло вечером 9 декабря. Двух девушек катал 27-летний водитель «Хонды». В какой-то момент плюшка вылетела на встречку и ударилась о проезжающую мимо «Тойоту». Из-за полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте до приезда скорой. 20-летнюю красноярку госпитализировали с тяжелыми травмами.