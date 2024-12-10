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Posted 10 декабря, 11:58

Published 10 декабря, 11:58

Modified 10 декабря, 12:06

Updated 10 декабря, 12:06

Появилось видео смертельной аварии с машиной и красноярками на плюшке

Появилось видео смертельной аварии с машиной и красноярками на плюшке

10 декабря 2024, 11:58
Фото: МВД 24.
В полиции опубликовали кадры момента аварии, в которой две девушки разбились, катаясь на привязанной к машине плюшке в районе кластера «Радуга» в Красноярске.
Видео: МВД 24.

Как сообщили в полиции, ДТП произошло вечером 9 декабря. Двух девушек катал 27-летний водитель «Хонды». В какой-то момент плюшка вылетела на встречку и ударилась о проезжающую мимо «Тойоту». Из-за полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте до приезда скорой. 20-летнюю красноярку госпитализировали с тяжелыми травмами.

«Установлено, что автомобиль „Тойота“ двигался без нарушений ПДД со скоростью менее 40 км/ч, что ниже разрешенной на этом участке и подтверждается изъятой записью видеорегистратора. Водители были проверены на месте, состояния алкогольного опьянения у них не выявлено», — сообщили в пресс-службе полиции.

Водителя «Хонды» задержали. Против него возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ему грозит до 5 лет колонии.

Известно, что за рулем «Тойоты», под которую попали красноярки, был водитель прокуратуры. В ведомстве говорили, что «с его стороны соблюдались все правила дорожного движения, скорость он не превышал».

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