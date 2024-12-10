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Posted 10 декабря, 06:08

Published 10 декабря, 06:08

Modified 10 декабря, 06:10

Updated 10 декабря, 06:10

«При нём получили взрывное развитие»: доску памяти Долгих открыли в Красноярске

«При нём получили взрывное развитие»: доску памяти Долгих открыли в Красноярске

10 декабря 2024, 06:08
Фото: Норникель.
В Красноярске на улице Ленина, 121 установили памятную доску Владимиру Долгих. Он дважды стал Героем Социалистического Труда, ему принадлежит большая заслуга в создании мощного экономического, оборонного, научного потенциала Красноярского края.

Церемонию открытия мемориальной доски посетили первые лица региона и страны. Они рассказали, насколько выдающимся человеком был Владимир Долгих.

Видео: Норникель.

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак отметил, что Владимир Иванович всю свою жизнь служил Родине и людям. Он стоял у истоков развития Норильского промышленного района, освоения минерально-сырьевой базы, становления энергетической сферы. При этом он занимался не только развитием экономики, но и жизни людей, развивая в Норильске также социальную сферу.

«В период, когда Владимир Иванович являлся первым секретарем ЦК КПСС Красноярского края, заложены фундаментальные основы развития угольной отрасли, энергетики. На всесоюзном уровне он также отвечал за рост топливно-энергетического комплекса, руководил нефтяной, газовой промышленностью, цветной и черной металлургией. При нем эти сферы получили взрывное развитие», — отметил на торжественной церемонии Александр Новак.

Губернатор края Михаил Котюков подчеркнул, что в ближайшем будущем в Норильске появится лицей имени Долгих. Строительство образовательного учреждения взял на себя «Норникель».

Фото: Норникель

Первый вице-президент — руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Николай Уткин рассказал, что компания наращивает промышленный потенциал, созданный при Долгих. В следующем году в крае будут праздновать 90 лет со дня основания Норильского комбината.

«Наша сегодняшняя стратегия ориентирована на то, чтобы не только сохранять, но и приумножать то, что было создано ранее. В этом смысле Норильск вновь переживает свое рождение — благодаря развитию социальной инфраструктуры, освоению горных переделов, строительству и вводу новых обогатительных мощностей», — отметил Уткин.
Фото: Норникель

Официальное открытие барельефа памяти Долгих продолжила встреча близких родственников Владимира Ивановича, представителей Красноярского и Норильского землячеств, Союза промышленников и предпринимателей края, депутатов Законодательного собрания. Гости вспомнили истории личного общения с героем вечера, поделились фактами из его биографии, ранее неизвестными широкому кругу людей.

«Каждый день я наблюдал его отношение к людям и отношение людей к нему. Уникальность его прослеживалась во всем. В первую очередь, это умение тихим уважительным словом достичь результатов в управлении большими производственными коллективами.

Он очень терпеливый к людям и внимательный к работе. Будучи руководителем в Норильске, вторую часть рабочего дня он всегда посвящал тому, что вызывал к себе специалистов разного профиля и проводил с ними беседы, записывая конспекты. Уже дома он перечитывал и систематизировал эти записи. Это был его личный способ погрузиться во все, даже самые мельчайшие, тонкости производственных процессов», — поделился внук Владимира Ивановича, его тезка Владимир Долгих.
#Владислав Савончик#Видео
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