«При нём получили взрывное развитие»: доску памяти Долгих открыли в Красноярске

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак отметил, что Владимир Иванович всю свою жизнь служил Родине и людям. Он стоял у истоков развития Норильского промышленного района, освоения минерально-сырьевой базы, становления энергетической сферы. При этом он занимался не только развитием экономики, но и жизни людей, развивая в Норильске также социальную сферу.