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Posted 10 декабря, 03:00

Published 10 декабря, 03:00

Modified 10 декабря, 03:00

Updated 10 декабря, 03:00

СМ. Сити объявил рождественскую акцию на квартиры в новостройках

СМ. Сити объявил рождественскую акцию на квартиры в новостройках

10 декабря 2024, 03:00
Фото: СМ. Сити.
Реклама. ООО «Ситимаркетинг». erid: LjN8KbtQC
Компания-застройщик СМ. Сити предлагает купить готовые квартиры в двух своих жилых комплексах по специальной рождественской цене. Такую акцию застройщик проводит уже не первый год.
«Мы проводим эту акцию с 2014 года, то есть уже 10 лет и традиционно перед Новым годом. В другое время мы не снижаем цены на квартиры, поэтому некоторые покупатели ждут именно декабря, чтобы приобрести квартиру со скидкой», — прокомментировали в СМ. СИТИ.

Акция стартует 10 декабря. Специальные цены установлены на 25 готовых квартир в сданных домах Южного берега и Нового Академгородка. В акции участвуют в основном 3-х комнатные готовые квартиры площадью от 81 до 106 квадратных метров в отделке «белый куб». Квартиры расположены в двух домах: Набережная Южная, 12 и Академгородок, 74.

Праздничный бонус составляет от 300 тысяч до 1 миллиона рублей за квартиру. Срок окончания акции — 25 января 2025 года. Подробнее об акции и список квартир можно посмотреть здесь.

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