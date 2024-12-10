СМ. Сити объявил рождественскую акцию на квартиры в новостройках

Акция стартует 10 декабря. Специальные цены установлены на 25 готовых квартир в сданных домах Южного берега и Нового Академгородка. В акции участвуют в основном 3-х комнатные готовые квартиры площадью от 81 до 106 квадратных метров в отделке «белый куб». Квартиры расположены в двух домах: Набережная Южная, 12 и Академгородок, 74.