СМ. Сити объявил рождественскую акцию на квартиры в новостройках

Posted 10 декабря, 03:00
Published 10 декабря, 03:00
Modified 10 декабря, 03:00
Updated 10 декабря, 03:00
«Мы проводим эту акцию с 2014 года, то есть уже 10 лет и традиционно перед Новым годом. В другое время мы не снижаем цены на квартиры, поэтому некоторые покупатели ждут именно декабря, чтобы приобрести квартиру со скидкой», — прокомментировали в СМ. СИТИ.
Акция стартует 10 декабря. Специальные цены установлены на 25 готовых квартир в сданных домах Южного берега и Нового Академгородка. В акции участвуют в основном 3-х комнатные готовые квартиры площадью от 81 до 106 квадратных метров в отделке «белый куб». Квартиры расположены в двух домах: Набережная Южная, 12 и Академгородок, 74.
Праздничный бонус составляет от 300 тысяч до 1 миллиона рублей за квартиру. Срок окончания акции — 25 января 2025 года. Подробнее об акции и список квартир можно посмотреть здесь.