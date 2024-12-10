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Posted 10 декабря, 04:41

Published 10 декабря, 04:41

Modified 10 декабря, 04:41

Updated 10 декабря, 04:41

Собрали паровозик: три автомобиля столкнулись на Октябрьском мосту

Собрали паровозик: три автомобиля столкнулись на Октябрьском мосту

10 декабря 2024, 04:41
Фото: t.me/borus_people.
Сегодня утром, 10 декабря, в Красноярске на Октябрьском мосту произошла авария с участием 3 автомобилей. Одному человеку потребовалась помощь врачей.

Ролик с пострадавшими автомобилями появился в телеграм-канале «Борус. Люди». Очевидцы рассказали о том, что сразу несколько машин собрали «паровозик» на Октябрьском мосту.

«Проспекту Мира» в Госавтоинспекции сообщили что ДТП произошло в районе Сибирского переулка, 5а.

Видео: t.me/borus_people.
«Предварительно, водитель Toyota врезался в Mazda, после чего в Toyota въехал KIA. В результате столкновения пострадала девушка, которая находилась в KIA. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи».

В ведомстве пояснили, что ДТП произошло из-за невнимательности автомобилистов.

«Сотрудники ДПС уже убрали машины, чтобы избежать затруднения движения на Октябрьском мосту».

В Госавтоинспекции добавили, что все участники аварии были трезвыми и у всех есть водительские права.

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#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярск#Авария#ГИБДД#Октябрьский мост
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