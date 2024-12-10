Собрали паровозик: три автомобиля столкнулись на Октябрьском мосту

Posted 10 декабря, 04:41
Published 10 декабря, 04:41
Modified 10 декабря, 04:41
Updated 10 декабря, 04:41
Ролик с пострадавшими автомобилями появился в телеграм-канале «Борус. Люди». Очевидцы рассказали о том, что сразу несколько машин собрали «паровозик» на Октябрьском мосту.
«Проспекту Мира» в Госавтоинспекции сообщили что ДТП произошло в районе Сибирского переулка, 5а.
«Предварительно, водитель Toyota врезался в Mazda, после чего в Toyota въехал KIA. В результате столкновения пострадала девушка, которая находилась в KIA. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи».
В ведомстве пояснили, что ДТП произошло из-за невнимательности автомобилистов.
«Сотрудники ДПС уже убрали машины, чтобы избежать затруднения движения на Октябрьском мосту».
В Госавтоинспекции добавили, что все участники аварии были трезвыми и у всех есть водительские права.