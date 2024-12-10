В 113 раз меньше здания. У «Красного Яра» хотят забрать незаконно арендованную землю

Posted 10 декабря, 09:13
Published 10 декабря, 09:13
Modified 10 декабря, 09:15
Updated 10 декабря, 09:15
Согласно данным «Спарка», ООО «Красный Яр» занимается арендой и управлением недвижимостью. В одноименной торговой сети «Красный Яр» (юридическое лицо ООО «Смарт») сообщили «Проспекту Мира», что не имеют отношения к фирме, к которой предъявили иск.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что «Красный Яр» имеет по адресу Кутузова, 1, строения 138, 139 здание площадью 152 квадрата, но при этом незаконно арендует огромную территорию.
«Площадь арендуемого для его эксплуатации земельного участка 17 232 кв. м., что в 113 раз превышает площадь капитального объекта, застройка участка составила лишь 0,009%», — сообщали в суде.
Мэрия предоставила эту землю без проведения торгов, что, по версии прокуратуры, является незаконным, поэтому она требует признать сделку недействительной.