В 113 раз меньше здания. У «Красного Яра» хотят забрать незаконно арендованную землю

Согласно данным «Спарка», ООО «Красный Яр» занимается арендой и управлением недвижимостью. В одноименной торговой сети «Красный Яр» (юридическое лицо ООО «Смарт») сообщили «Проспекту Мира», что не имеют отношения к фирме, к которой предъявили иск.