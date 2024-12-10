В 2025 году врачам продолжат делать начисления за выявление онкозаболеваний по ОМС

Posted 10 декабря, 15:12
Published 10 декабря, 15:12
Modified 10 декабря, 15:12
Updated 10 декабря, 15:12
Дополнительные выплаты будут начисляться медикам, которые приняли участие в диагностике онкозаболевания на ранней стадии. Получателем доплаты может стать в том числе тот медработник, который направил пациента на прием к врачу-специалисту и на диагностическое исследование во время либо по итогам проведенной диспансеризации или профосмотра. Об этом сообщает ТАСС.
За каждый диагноз, поставленный благодаря прохождению обследований по такому направлению, территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) перечисляет медицинскому учреждению допфинансирование. В свою очередь, медицинская организация начисляет выплату сотруднику.
В соответствии с распоряжением правительства между территориальными фондами ОМС распределено свыше 121 млн рублей для достижения указанных целей.
По данным, представленным председателем ФОМС Ильей Баланиным в ходе рассмотрения бюджета на следующий год в СовФеде, в 2025 году планируется выделить на медицинскую помощь онкопациентам порядка 390 млрд рублей. То есть динамика по финансированию онкологической помощи к предшествующему году достигнет 12%, что соответствует 40 млрд рублей.