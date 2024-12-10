В 2025 году врачам продолжат делать начисления за выявление онкозаболеваний по ОМС

Дополнительные выплаты будут начисляться медикам, которые приняли участие в диагностике онкозаболевания на ранней стадии. Получателем доплаты может стать в том числе тот медработник, который направил пациента на прием к врачу-специалисту и на диагностическое исследование во время либо по итогам проведенной диспансеризации или профосмотра. Об этом сообщает ТАСС.