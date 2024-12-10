В Дивногорске стартовал лыжный сезон на обновленной базе

Posted 10 декабря, 09:25
Published 10 декабря, 09:25
Modified 10 декабря, 09:27
Updated 10 декабря, 09:27
Лыжная база в Дивногорске была обновлена в 2022 году благодаря реконструкции, проведенной компанией Эн+. На трассе длиной один километр уложили асфальт, который позволяет использовать ее летом для тренировок на лыжероллерах. А современное освещение обеспечивает комфортное катание и тренировки даже после захода солнца.
Кроме того, была модернизирована стартовая зона. На площадке появилось теплое двухэтажное здание — судейский штаб. Оно оборудовано для отдыха спортсменов и организаторов во время соревнований, а также для проката лыж. В этот проект Эн+ инвестировала более 35 миллионов рублей.
«Огромное спасибо Эн+ и Олегу Владимировичу Дерипаска за этот проект в нашем небольшом городке. Мало кто из малых городов может похвастать, что есть и освещение, и лыже-роллерная трасса. Есть возможность зайти погреться. Спасибо проекту „На лыжи, — отметила тренер, заслуженный мастер спорта России Алена Сидько.
Инициатива «На лыжи!», начатая основателем Эн+ Олегом Дерипаска, направлена на развитие лыжного спорта как одного из самых доступных и массовых видов. Проект уже помог создать современные условия для занятий лыжами в нескольких городах России, вдохновляя как профессионалов, так и любителей.