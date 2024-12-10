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Posted 10 декабря, 09:25

Published 10 декабря, 09:25

Modified 10 декабря, 09:27

Updated 10 декабря, 09:27

В Дивногорске стартовал лыжный сезон на обновленной базе

В Дивногорске стартовал лыжный сезон на обновленной базе

10 декабря 2024, 09:25
Фото: Эн+.
Открытие лыжного сезона состоялось на базе в Дивногорске. Теплый ноябрь долго препятствовал подготовке трассы, но теперь она готова принять спортсменов и любителей лыжных прогулок.

Лыжная база в Дивногорске была обновлена в 2022 году благодаря реконструкции, проведенной компанией Эн+. На трассе длиной один километр уложили асфальт, который позволяет использовать ее летом для тренировок на лыжероллерах. А современное освещение обеспечивает комфортное катание и тренировки даже после захода солнца.

Кроме того, была модернизирована стартовая зона. На площадке появилось теплое двухэтажное здание — судейский штаб. Оно оборудовано для отдыха спортсменов и организаторов во время соревнований, а также для проката лыж. В этот проект Эн+ инвестировала более 35 миллионов рублей.

«Огромное спасибо Эн+ и Олегу Владимировичу Дерипаска за этот проект в нашем небольшом городке. Мало кто из малых городов может похвастать, что есть и освещение, и лыже-роллерная трасса. Есть возможность зайти погреться. Спасибо проекту „На лыжи, — отметила тренер, заслуженный мастер спорта России Алена Сидько.

Инициатива «На лыжи!», начатая основателем Эн+ Олегом Дерипаска, направлена на развитие лыжного спорта как одного из самых доступных и массовых видов. Проект уже помог создать современные условия для занятий лыжами в нескольких городах России, вдохновляя как профессионалов, так и любителей.

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