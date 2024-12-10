В Дивногорске стартовал лыжный сезон на обновленной базе

Кроме того, была модернизирована стартовая зона. На площадке появилось теплое двухэтажное здание — судейский штаб. Оно оборудовано для отдыха спортсменов и организаторов во время соревнований, а также для проката лыж. В этот проект Эн+ инвестировала более 35 миллионов рублей.