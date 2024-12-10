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Posted 10 декабря, 11:41

Published 10 декабря, 11:41

Modified 10 декабря, 11:49

Updated 10 декабря, 11:49

В Красноярск идет мороз до -20. Надолго?

В Красноярск идет мороз до -20. Надолго?

10 декабря 2024, 11:41
Фото: prmira.ru.
В Красноярск после теплых и снежных выходных пришло похолодание.

Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «Проспекту Мира», что в ближайшие два дня в городе будет достаточно холодно, но после придет потепление.

«В ночь на среду, 11 декабря, в Красноярске ожидается -17…-19 градусов, днем будет от -11 до -13.
12 декабря в ночные часы прогнозируется около -11…-13. Дневная температура воздуха будет в пределах -5…-7 градусов. В течение суток ожидается небольшой снег».

Затем начнет теплеть. Ночью 13 и 14 декабря прогнозируется около -5…-7. Днем ожидается -2 градуса.

«В воскресенье ночью придет небольшое похолодание до -8…-10 градусов. Однако днем будет около 0…-2 градусов.
Предварительно, в следующий понедельник, 16 декабря, будет тепло. Днем ожидается от 0 до -2. Однако мы прогнозируем прохождение холодного фронта, поэтому, скорее всего, во вторник придет похолодание до -11…-13 градусов в дневное время».

Синоптик отметил, что пока неизвестно, будет ли похолодание кратковременным или задержится надолго.

  • Ранее Дмитрий Ульянов дал прогноз на декабрь.
  • Тут можно посмотреть предварительный прогноз погоды на новогоднюю ночь.
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