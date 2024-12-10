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Posted 10 декабря, 08:37

Published 10 декабря, 08:37

Modified 10 декабря, 08:37

Updated 10 декабря, 08:37

В Красноярске будут прививать детям любовь к русской классике с помощью игр

В Красноярске будут прививать детям любовь к русской классике с помощью игр

10 декабря 2024, 08:37
Фото: пресс-служба партии «Новые люди».
Настольные игры, сюжет которых основан на произведениях русских классиков, разработал коллектив учащихся Сибирского федерального университета и Сибирского государственного университета в Красноярске.

Его лидеры, студенты Егор Садовьюк и Виктория Литвиненко, уже создали первую игру, которая основана на «Ревизоре» Гоголя. Они уверены, что так детям будет легче понять произведения писателей-классиков. Идея подобных игр родилась во время обучения по программе развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Эти игры красноярские студенты продемонстрировали в Москве на общероссийском финале программы.

Там встретились 72 команды со всей страны. Это победители региональных этапов программы «Я в деле».

«За три года мы обучили больше 282 тысяч студентов и школьников, как открыть свой первый бизнес или социальный проект. И поняли: когда наши участники видят результат своей работы, они становятся настоящими патриотами своей малой родины. Остаются, чтобы развивать своё дело дальше и вдохновлять других. С каждым годом качество проектов растёт. И появляется всё больше решений по улучшению своих городов. Поэтому в этом сезоне мы впервые выделили под них отдельный трек „Городские решения“, — говорит лидер „Новых людей“ Алексей Нечаев.

Победителями 6-го сезона «Я в деле» стали команды из Волгоградской области, Пермского края и Санкт-Петербурга. Команда «ЭДИС» создала устройство для удаления зубов без травмирования десны. Пермская LAI придумала, как использовать искусственный интеллект для найма и обучения новых сотрудников. А команда WISH представила сервис по аренде зонтов и автоматы по продаже дождевиков.

Следующий сезон программы «Я в деле» начнётся уже в новом году. Участников традиционно ждут несколько месяцев обучения, которое сочетает теорию и практику. Итогом этой работы станут новые бизнес-идеи, лучшие из которых получат поддержку. Узнать больше о программе и присоединиться к ней можно уже сейчас по ссылке явделе.рф

«Новые люди» инициировали программу «Я в деле» в январе 2022 года. Её реализует благотворительный фонд «Капитаны» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи. О результатах работы Алексей Нечаев рассказал главе государства Владимиру Путину. Выпускниками шестого сезона стали более 15 тысяч человек, которым помогали 1,7 тысячи наставников. Вместе они подготовили более 3 тысяч проектов.

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